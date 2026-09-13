България се нареди сред най-желаните места за живот в света
Страната ни е оценена високо заради достъпността, жилищата и данъчната среда
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Страната ни е оценена високо заради достъпността, жилищата и данъчната среда
Сред участниците са предприемачи, IT специалисти, маркетинг експерти, фрийлансъри
Сега AI се премества у дома – нова ера за бизнеса и предприемачите
Най-добрите частни клубове само за членове в Лондон
Браншът иска признание и стабилни правила за бъдещи инвестиции
Дебатът за план-сметката извади на повърхността страховете на предприемачите
Тя посъветва предприемачите да бъдат добре подготвени какво им предстои, за да развият успешно проекта си
Световни бизнес лидери намериха вдъхновение в България
Глобалната програма She’s Next на Visa води началото си от 2019 г.
Visa в партньорство със сдружение “Дамски форум” има за цел да осигури възможност за създаване на контакти, менторство и финансиране
Клиенти със стабилни доходи се стремят да подобрят стандарта си
Три start-up компании представиха идеите си пред предприемачи и бизнес ангели
На минимална работна заплата работят хора по четири основни причини
Телекомът надгражда своята подкрепа с популяризирането на предприемачи от цялата страна в рекламна кампания под надслов „Бизнес Великани“
Намаляването на административната тежест ще направи жилищата по-достъпни
Vivacom подкрепя предприемаческата програма на Джуниър Ачийвмънт България
Свалянето на данъците би имало по-скоро политически отзвук
40% от предприемачите тази година са жени
Второто издание на проекта „Бизнес академия за стартиращи предприемачи – BASE“ започна днес в Панагюрище
Много важно е тези бизнеси да не се чувстват като капиталисти, на които предстои да бъдат "разкулачени", защото това е гръбнакът на общността