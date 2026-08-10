България се нареди сред най-желаните места за живот в света

България се нарежда на 12-о място, сред най-привлекателните държави в света за живот, работа и установяване през 2026 г. Това показва новото издание на Rumavi Global Relocation Index, който оценява 192 държави по 24 показателя.

Индексът разглежда четири основни направления – финансова и данъчна среда, качество на живот и здравеопазване, сигурност и стабилност, както и възможности за установяване и икономическа реализация.

Силният коз на България: достъпността

Сред основните предимства на страната е сравнително ниската цена на живот и жилищата в сравнение с много други европейски държави.

Особено добре се представя България по отношение на данъчната среда. Rumavi отбелязва 10% плосък данък върху доходите, като в методологията си оценява този показател с 84 точки. За чуждестранните доходи страната получава оценка 72.

Това прави България интересна за хора, които търсят по-достъпна европейска държава за живеене, работа или развитие на бизнес.

България е силна и за предприемачи

В класацията за предприемачи България заема 31-о място от 192 държави, с резултат 70,9 точки. Тя изпреварва Полша, САЩ, Словения и Унгария по този показател, макар да остава зад водещите европейски икономики.

Тук индексът поставя акцент върху бизнес средата, върховенството на закона, банковата система, стартъп екосистемата и достъпа до английски език.

А как стоим при семействата?

Именно при семействата България се представя още по-добре – 19-а позиция в света, с 69,3 точки. Пред страната ни са държави като Полша, Словения, Нова Зеландия и Унгария, но България е предица от други популярни дестинации.

Това поставя страната ни сред държавите, които индексът определя като сравнително добър избор за хора, които търсят място за дългосрочно установяване със семейство.

Rumavi подчертава, че индексът е отправна точка, а не окончателна оценка за това къде човек трябва да живее. Класацията използва 24 показателя, като част от тях са базирани на международни институционални данни, а други са експертни оценки на самия индекс.

Затова високото място не означава автоматично, че България е по-добра от всички държави, които остават след нея. То показва, че комбинацията от разходи, данъци, жилища, сигурност, възможности и условия за установяване я прави конкурентна на международната сцена.