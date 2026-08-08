20 000 туристи в джаз столицата на Балканите

От 31 юли до 9 август Банско от години официално се преврна в джаз столицата на Балканите, събирайки световни легенди и хиляди почитатели под открито небе. Организиран от асоциацията “Фестивалите в България” и община Банско, престижният 10-дневен музикален форум традиционно пулсира в сърцето на града и е продължение на делото на покойния вече д-р Илиев, който преди 29 години постави началото. Централната сцена на площад “Никола Вапцаров” и тази година е притегателна точка за мащабни вечерни концерти с вход свободен за публиката.

Световни величия и български виртуози на една сцена

Програмата на тазгодишния фестивал определено е една от най-еклектичните и силни в историята на фестивала. На сцената се изявяват титани на световната джаз култура, които класическия суинг, фънк, модерния фюжън и горещите кубински ритми. Billy Cobham's Time Machine, които са абсолютната легенда на джаз-рока и фюжън барабаните носят на феста своята неподражаема енергия. Израелският тромпетист Avishai Cohen и неговия бенд Big Vicious разширяват границите на съвременния джаз с иновативния си и дързък звук. Американската вокална сензация Morgan James завладява публиката с мощния си глас и преходи между соул, блус и джаз. Кубинската стихия Alain Pérez y la Orquesta носи горещата латино атмосфера директно в планинския курорт.

Българско присъствие традиционно е представено най-големите ни имена в джаза като Васил Петров, Антони Дончев, Живко Петров и Благоев Диксиленд Джазтет.

Фестивалът диша по улиците на града и денем

Магията на Банско джаз феста е в това, че той не е ограничен само на централния площад. През целия ден градът живее в ритъма на множество паралелни инициативи, разпръснати из старинния квартал и Градския парк на Банско. Специални уъркшопове, игри и сцени дават пространство на най-малките да открият великолепието на джаза, където хлапетата черпят опит в майсторски класове, водени от световните звезди на фестивала.

Тазгодишното издание изненадва и с арт симбиоза, защото световно прославилият се български дизайнер Васил Петрински представи колекция висша мода в местния музей, вдъхновена от фестивалния дух.

А най-хубавото е, че всички дневни събития са напълно безплатни. За вечерните концерти на площада публиката може да се наслаждава свободно от зоните за правостоящи или да закупи седящи места. Вечерите по традиция завършват в полунощ с емблематичните джем сешъни в местните клубове, където почитателите могат да се срещнат и да поговорят с музикантите на чаша питие.

„Банско Джаз Фест“ не е просто поредица от концерти, а цялостно преживяване. Музикалните вечери под открито небе се съчетават перфектно с прохладния планински въздух, традиционната банска кухня в местните механи и дневните преходи в национален парк “Пирин” за планинарите. Фестивалът доказва, че планината е перфектният декор за изкуство, което вдъхновява и свързва хората.

И с всяка година туристите на фестивала нарастват, като традиционно пристигат близо 20 000 любители на джаза не само от българия, Балканите, а дори и от Скандинавието. Затова днес с гордост можем да наречем Банско столица на джаза на Балканите.