Скрит оазис край София. Само на 20 мин.

Само на няколко километра от столицата се намира едно от любимите места за отдих на софиянци – Бистришкото езеро край село Бистрица. Разположено в полите на Витоша, то привлича посетители с тишината, прохладата и близостта си до природата.

Районът около езерото, познат и с местността „Плажът Бистрица“, е отправна точка за туристически маршрути към Алеко, Симеоново и Железница. Мястото е предпочитано за разходки, пикници и бягство от летните горещини в града.

В близост се намира и резерватът „Бистришко бранище“ – защитена територия на Витоша, създадена за опазване на ценни горски и високопланински екосистеми. Резерватът е обявен за биосферен от ЮНЕСКО през 1977 г.

Бистришкото езеро е сред малките природни оазиси около София, където градският шум отстъпва място на гората, чистия въздух и спокойствието на планината.