Чудесата на България

Скрит оазис край София. Само на 20 мин.

Разположено в полите на Витоша, то привлича посетители с тишината, прохладата и близостта си до природата

Скрит оазис край София. Само на 20 мин.
06 авг 26 | 8:25
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Фатме Мустафова

Само на няколко километра от столицата се намира едно от любимите места за отдих на софиянци – Бистришкото езеро край село Бистрица. Разположено в полите на Витоша, то привлича посетители с тишината, прохладата и близостта си до природата.

Районът около езерото, познат и с местността „Плажът Бистрица“, е отправна точка за туристически маршрути към Алеко, Симеоново и Железница. Мястото е предпочитано за разходки, пикници и бягство от летните горещини в града.

В близост се намира и резерватът „Бистришко бранище“ – защитена територия на Витоша, създадена за опазване на ценни горски и високопланински екосистеми. Резерватът е обявен за биосферен от ЮНЕСКО през 1977 г.

Бистришкото езеро е сред малките природни оазиси около София, където градският шум отстъпва място на гората, чистия въздух и спокойствието на планината.

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Автор Фатме Мустафова

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