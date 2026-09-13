Скрито съкровище край София. Предлага домино от атракции
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
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Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Разположено в полите на Витоша, то привлича посетители с тишината, прохладата и близостта си до природата
Специален парк и десетки гнезда превръщат селото в една от най-интересните природни дестинации у нас
Най-голямото богатство на местността е впечатляващата панорамна гледка
Сред най-интересните открития в крепостта е тайният тунел за снабдяване с вода
Наричат ги старообрядци, староверци или липованци
Археологическите данни недвусмислено потвърждават култовия характер на комплекса
Той е заобиколен от три планини – Рила, Пирин и Родопите
То е на 26 километра южно от Ивайловград
В селото няма изоставени къщи и почти никой не продава имота си
Селото е естествен изходен пункт за множество маршрути
Наоколо има живописни гори и тучни поляни, предоставящи отлични условия за почивка
Това се случва за пръв път от 16 години
В близост се намира и красива екопътека
Резултатите потвърждават за първи път наличието на структурни аномалии на източната стена
Възстановен е в автентичен вид, като са използвани архивни документи, събрани от цял свят
Първата пушка на Балканската война (1912 г.) е гръмнала близо до селото
Тя е определяна като пазителката на Родопите
Една от най-младите общини в България е пример за успешно развитие и устойчив туризъм
Сред най-ценните открития е бронзовата глава на император Септимий Север