Българският Стоунхендж - мястото, което пречиства

На 5 км от града, в Средна гора, се намира мегалитен комплекс, наричан „Портата на богинята“. Това е древно тракийско светилище, известно със своите астрономически функции и вярвания за портал към отвъдното.

Наричан още "Българският Стоунхендж" той предлага уникална комбинация от природна мистика и древна история.

Огромни каменни блокове, подредени с мистериозна точност, образуват портал, през който слънцето преминава точно в деня на лятното слънцестоене. Мястото е свързано с култа към Богинята-майка и с древни ритуали.

Легендата гласи, че ако преминеш през портата с чисто сърце, ще получиш сила и вдъхновение.

В близост се намира екопътека, която води към пътуване през вековете. Тя започва от края на село Бузовград, което се намира в Средна гора и се минава лесно за 2 часа. По маршрута могат да се разгледат: скалното образувание Мъжкият камък, мегалита Вратата на богинята, крепостта Бузово кале и тракийска гробница.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com