Младежи откривaт тайните на България в сърцето на Стара Загора

Защо сме горди, че сме българи? С този въпрос главният редактор на „Стандарт“ Славка Бозукова се обърна към 80 младежи, които взеха участие в събитието Младежката академия „Чудесата на България“. То бе организирано от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

След успешни издания в Петрич, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Малина, Кюстендил, Белоградчик, Плиска и Русе, академията се проведе и в град на поетите и липите – Стара Загора, известен със своята хилядолетна история и като един от най-древните центрове на човешка цивилизация в Европа.

Бозукова откри форума с думите:

„Днес няма да говорим просто за история. Ще говорим за идентичност, дух и бъдеще. За чудесата около Стара Загора - природни, културни и мистични. И за това как вие можете да създадете Бранд Стара Загора - с визия, съдържание и послание, което да стигне до цяла България.“

По следите на древните чудеса

Стара Загора и регионът ѝ са сред най-богатите на археологически и природни забележителности в страната.

Тук са две от най-големите селищни могили – Азмашката и Берекетската, свидетелстващи за хилядолетна история и непрекъснат живот от праисторията до днес.

На няколко километра от града, в Средна гора, се намира мегалитният комплекс „Портата на богинята“, известен още като „Българския Стоунхендж“. Древното светилище е свързано с култа към Богинята-майка, а легендата гласи, че онзи, който премине през портала с чисто сърце, ще получи сила и вдъхновение.

Недалеч се намира и Долината на тракийските царе, наричана „българската Долина на фараоните“ — земя на над 150 могили и царски гробници, сред които Казанлъшката гробница и Голяма Косматка.

Регионът е богат и на други забележителности: Мъглижката крепост (Горненски град), природния феномен „Вкаменената сватба“ при село Медово, както и местността Мечи кладенец, където се намират най-древните медни рудници в Европа – от V хилядолетие пр. Хр.

Старозагорските минерални бани и Павел баня пък съчетават хилядолетна традиция с модерни балнеоцентрове, а легендарната „Богородична стъпка“ напомня за древните култове и вярвания на траките.

Образование чрез преживяване

Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов представи Националната програма „България – образователни маршрути“, която насърчава учениците да учат чрез пътуване.

„Смисълът на тази програма е българските ученици не само да четат за историята, но и да я преживяват. Да видят мястото, където се е правила, да усетят духа на времето. Защото така миналото става част от нас“, заяви Николов.

Той подчерта, че чувството за принадлежност идва от осъзнаването, че сме наследници на велико минало:

„Времето тече бързо, ние минаваме и оставяме една резка. Какво ще оцелее от нас? Само като пренесем наследството от миналото в бъдещето можем да бъдем запомнени.“

Гласове от Стара Загора

Народният представител Илиана Жекова сподели гордостта си от родния край:

„Гордея се, че съм родена на това прекрасно място, с толкова богато културно наследство. До днес сме съумели да съхраним тракийското наследство, като гробниците в Долината на царете. Искам и вие да продължите тази традиция.“

Директорът на Регионалния исторически музей в Стара Загора разказа на учениците за праисторическите медни рудници в Айбунар, най-големите в Европа от V хилядолетие пр. Хр., и за изумителното ниво на развитие на древното общество, което ги е създало.

„Представете си хората, които преди 7000 години са осъзнали, че от зелените и сините скали може да се добива метал. Те са имали организация, знание и култура, които поставят основите на медната епоха в Европа“, каза той.

Младите като посланици на духа

Младите хора в залата бяха приканени да станат „посланици на своя град“.

„Всеки от нас иска да остави отпечатък в този живот. Животът е кратък, въпросът е какво оставяме след себе си“, подчерта Петър Николов.

Теодор Георгиев, студент и председател на Юношеския туристически клуб – Стара Загора, покани младежите да участват в безплатни походи и инициативи за опознаване на България:

„Ние сме готови да ви поведем по върховете на Родината – безопасно, вдъхновяващо и напълно безплатно.“

Радослав Балкански, кмет на Млада Загора, подчерта, че градът предлага едни от най-добрите възможности за младежко развитие в страната.

Проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, обърна внимание на дигиталните рискове и призова младежите да бъдат културно и технологично грамотни:

„Културната грамотност върви ръка за ръка с дигиталната. Само когато пазим ума и духа си, можем да пазим и културното наследство.“

Финалът на академията бе белязан от споделено вдъхновение и общо чувство за принадлежност.

Сред древни реликви, легенди и нови мечти младите хора на Стара Загора отново потвърдиха, че чудесата на България не са само в миналото — те продължават да се случват днес, в сърцата на тези, които ги откриват.





