Археологически сезон с важни открития край Стара Загора

По време на настоящия археологически сезон археолозите подновиха проучванията на кръглата гробница в Източния некропол на античния град Августа Траяна. В хода на разкопките са открити общо 17 черепа с изкуствена черепна деформация, съобщават от Регионалния исторически музей в Стара Загора.

Специалистите разграничават четири основни типа деформации – двулентова лобно-тилна, кръгова еднолентова, кръгова с комбинирана превръзка и тилна. Те се отличават с различна степен на изразеност и се свързват с племена от сармато-алански произход. При мъжките индивиди са установени множество травми и прорезни рани по черепите, като повечето от тях са получени приживе, уточняват от музея.

Освен тези находки са идентифицирани 19 индивида, положени в пълен анатомичен порядък, както и останки на още най-малко осем индивида в неанатомично състояние. Така общият брой на изследваните човешки останки от началото на археологическите проучвания до момента достига 55.

По време на разкопките са регистрирани и проучени девет гробни съоръжения, част от Източния некропол на Августа Траяна. Изцяло са изследвани североизточната и северозападната ниши, както и в значителна степен централното гробно помещение.

Във всички проучени пространства археолозите са достигнали подовото ниво, оформено от жълтеникава хоросанова трамбовка с остатъци от розов хоросан. Установено е, че част от строителните материали са били използвани повторно при вторичните погребения. Сред откритите предмети са антични лампи, няколко монети, бронзови скоби и малко златно украшение, които подкрепят хипотезата за вторично полагане на скелетите.

От РИМ – Стара Загора информират още, че във връзка с предстоящите празници музеят ще работи на 24, 26, 27, 28 и 30 декември 2025 г. от 10:00 до 18:00 часа. Почивни дни ще бъдат 25, 29, 31 декември 2025 г., както и 1 и 2 януари 2026 г. Обектите „Неолитни жилища“ и „Музей на религиите“ ще са отворени в същите дни, с изключение на 28 декември. Първият работен ден за 2026 г. ще бъде 3 януари.

През последните месеци археологическите разкопки в Стара Загора разкриват още значими находки – през октомври бяха открити 13 антични гробни съоръжения в парк „Пети октомври“, а през септември – бронзови монети с образа на император Гордиан III, съобщи БТА

