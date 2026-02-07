Нова мистерия. Какъв е един от убитите край Петрохан

Убитият край хижа "Петрохан" Ивайло Иванов е представлявал "Росатом" в арбитражното му дело в Женева срещу НЕК. През юни 2016 г. българската компания бе осъдена да плати 600 млн. евро компенсация на руснаците за оборудването на несъстоялата се АЕЦ "Белене", пише "24 часа".

Това описва с гордост самият Ивайло Иванов в профила си в LinkedIn. Не е ясно какво е било възнаграждението му, но явно е било огромно, защото той спира да работи като адвокат и данъчен консултант и се заема изцяло с екстремни спортове и рейнджърство в компанията на издирвания за убийствата Ивайло Калушев.

Ивайло Валентинов Иванов не фигурира в списъка на регистрираните адвокати в България, показа проверка на "24 часа" в регистъра.

Другите участия на Ивайло Иванов са в рейнджърските и природозащитни организации, свързани с Ивайло Калушев. Управител и съсобственик е на Българска асоциация по екстремни спортове ООД.

Много интересен е обаче профилът на Ивайло Иванов в LinkedIn. Там той се представя като адвокат. Описва, че е работил 2 г. и 4 месеца в Министерството на финансите като данъчен експерт, след това - почти три години като чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа фирма от 2002 до 2005-а г., а после - до 2008 г. като данъчен консултант в "Делойт".

Последната му работа преди да се отдаде изцяло на природозащитата и екстремните спортове е от 2012 до 2016 г. в американската компания Sidley Austin LLP, където е бил представител на "Росатом" в арбитражно дело в Женева. Той се хвали много с голямото си постижение - осъждането на България да плати на Росатом 600 млн. евро за Белене.

