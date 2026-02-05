Депутат с разкрития за аферата "Петрохан". Втора къща на ужасите

"Те са секта, някакъв вид религиозен култ. Такава къща убитите на Петрохан имаха и на морето в Испания" - това сериозно разкритие направи от ефира на БНТ депутатът в 51-ото Народно събрание (НС) парламент Димо Дренчев. "Знам за тази секта още от предишното десетилетие. Познавам родителите на деца, които, преди да заминат за Мексико, имаха такава къща в Испания и убеждаваха тийнейджъри да останат да живеят при тях", обяви още депутатът. "Тези деца тогава заминаха с мъжете първо за Испания, после за Мексико и така и не се върнаха", твърди той.

Народният представител се оправда, че тогава нямал никаква представа за какво точно става дума, но сега дал на разследващите имената на тези родители.

По думите му живеели изключително луксозен живот на брега на морето - имали "долче вита", с което убеждавали младежите да се присъединят.

"Убеден съм, че става въпрос за педофилска мрежа", каза още депутатът.

И, за да стане скандалът още по-голям, той попита директно Васил Терзиев да каже гостувал ли е в хижа "Петрохан" при положение, че е познавал тримата убити в резултат на тройното убийство, правейки връзка с държанието и поведението на кмета на София при гръмването на скандала с камерите в тоалетните на столично училище.

