МВР почва проверка на НПО-то на убитите рейнджъри

Със заповед на вътрешния министър Даниел Митов е разпоредена проверка по публично разпространените в медиите данни за подадени сигнали, свързани с дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" край Петрохан, където преди дни бяха открити три трупа на мъже. Това съобщиха от Министерство на вътрешните работи, като уточниха, че ще бъде направен цялостен преглед и анализ на действията на компетентните структури на МВР по тези твърдения.

Проверката обхваща периода от 2022 г. до момента. В нея ще участват дирекция "Инспекторат" към ГД "Национална полиция", ГДБОП, ГД "Гранична полиция", СДВР, всички областни дирекции на МВР, дирекция "Миграция", както и други структури на министерството при необходимост.

През последните дни представители на полицейското ръководство неколкократно заявяваха, че загиналите не са били криминално проявени, че притежаваното от тях оръжие е било законно и че срещу тях или неправителствената организация не са постъпвали сигнали. Паралелно с това обаче от официална позиция на настоящото ръководство на Министерство на околната среда и водите стана ясно, че още през 2022 г. са подавани сигнали, включително във връзка с рамковото споразумение, сключено с НПО-то, както и относно дейността на самата организация.

"Министерството е сезирало Върховната касационна прокуратура, която е образувала преписка и я е препратила по компетентност на Софийската градска прокуратура. През октомври 2022 г. е уведомено и Министерството на вътрешните работи за извършване на проверка", посочват от МОСВ.

Кметът на село Гинци Георги Тодоров също потвърди, че е имало сигнали и последващи проверки. По думите му полицията е влизала в обекта рядко и основно след конкретни оплаквания. "Никой не знае какво са правели. И полицията влизаше рядко - при някакъв сигнал отиваха, проверяваха и ги караха да подписват, че няма да се занимават с щуротии", заяви той преди дни.

