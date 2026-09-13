Каракачанов: НПО-та пишат срещу България и после докладите идват отвън
Лидерът на ВМРО поиска конкретни факти за хибридните заплахи и предупреди държавата да не се фиксира единствено върху Русия
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Лидерът на ВМРО поиска конкретни факти за хибридните заплахи и предупреди държавата да не се фиксира единствено върху Русия
Нови подробности по случая
Дава министерството на НПО-та
След „Петрохан“ партията предлага забрана за делегиране на публични функции
Разследващите да покажат цялата истина и всички, които са нарушили закона да бъдат наказани, призова депутатът
Десетки са тези, ако не и стотици, които получават щедро финансиране по програми за опазване на околната среда, заграждат територии, строят си бази, х...
Заповедта е на Даниел Митор
Той увери, че има голяма промяна в отношението към мигрантите
Комунистическите синчета непрекъснато са по върховете на властта, преоблечени в соросоидно-либерални-прогресистки одежди
Становището е поредното, в което се изразява подкрепа за номинацията на Сарафов за титуляр като обвинител номер едно
Ето как ще свали $2 трилиона от разходите в бюджета на Америка
Това стана на среща на кандидатите за народни представители с граждани и НПО
Може да се окаже, че само Велико народно събрание има право на промени в основния ни закон
15 неправителствени организации изразиха сериозна загриженост относно грубите нарушения
Според него медиите са се превърнали в радиоточки на определени политически сили
Сред тези организации са "Амнести интернешънъл", "Хюман райтс уоч" и "Оксфам"
Те са граждани на Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Норвегия и България
Антикорупционната комисия предлага на кабинета спешна промяна на правилника
Комисията за избора е потвърдила кандидатурите на 46 неправителствени организации да се състезават за участие в бъдещия 14-членен Съвет за развитие на...
Опасната дейност се извършва от две НПО-та, регистрирани в Благоевград