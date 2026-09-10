Каракачанов: НПО-та пишат срещу България и после докладите идват отвън

Неправителствени организации може да подготвят доклади, в които България е представяна в негативна светлина, а впоследствие тези оценки да попадат в документи на чужди държави и институции. Това допусна лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в интервю за бТВ.

Повод за думите му беше информацията за американска оценка, според която Русия извършва хибридни действия срещу България, а страната ни не реагира достатъчно активно. Каракачанов настоя подобни твърдения да бъдат подкрепяни с конкретни факти, вместо автоматично да бъдат приемани за безспорни.

Според него не може да се изключи част от информацията, достигаща до чуждестранни институции, да идва от неправителствения сектор. Каракачанов допусна, че някои НПО-та могат да изготвят материали, които по думите му „оплюват България или я клеветят“, и призова при подобни обвинения да се показват доказателствата, върху които са изградени.

Той не отрече, че България е уязвима от хибридни операции, но подчерта, че опасностите не идват само от една държава. „Уязвими сме и не само по отношение на хибридните атаки, и не само от Русия. Трябва да изградим една система, която от всички потенциални опасни направления да може да ни предпазва“, заяви Каракачанов.

Според него основната грешка би била държавата да насочи почти цялото си внимание единствено към руската заплаха. ДАНС има задачата да засича подобни действия независимо откъде идват, подчерта бившият военен министър. Той отправи и критика към службата, като заяви, че през последните години тя е била политизирана. „Когато става въпрос за сигурността на България, не може да има скрупули“, каза Каракачанов.

На този фон той отхвърли като нелогична и появилата се информация, че руски военнослужещи са били обучавани на българска територия. „Руски войници как ще влязат в България, ще се обучават и ние няма да разберем? Русия има хиляди полигони и е въоръжена до зъби, няма логика да праща войници до Габрово. Това е несериозно“, заяви лидерът на ВМРО.

Според него, ако действително е имало подобни случаи, те по-скоро могат да бъдат свързани с период отпреди войната в Украйна. При действащите в момента ограничения Каракачанов смята подобен сценарий за практически невероятен. „В тази работа няма логика“, обобщи той и допусна, че някой по-скоро се опитва да произведе сензация.

Каракачанов настоя държавата да насочи усилията си към реалните рискове пред националната сигурност, вместо общественото внимание да бъде занимавано с теми, които според него не са достатъчно доказани. По думите му България има достатъчно действителни заплахи, за да се фиксира например върху военнослужещи, заминаващи на обучение в чужбина.

Разговорът за сигурността Каракачанов пренесе и към президентската надпревара. Той обясни подкрепата си за Илияна Йотова именно с очакването, че следващите години ще бъдат белязани от международна нестабилност и България ще има нужда от президент с политически опит и умерено поведение.

„Аз познавам г-жа Йотова от 1995 г., когато тя не беше фактор в БСП. Проследил съм цялото ѝ развитие. Тя има голям опит, държеше се много адекватно“, заяви Каракачанов. Според него светът няма да стане по-спокойно място през следващите пет години и точно затова президентският пост не трябва да бъде поверяван на човек, който разчита предимно на шумни политически послания.

„Предпочитам в тази ситуация да имаме един опитен и умерен политик, а не такъв, който скандира само лозунги. Подкрепих я заради сигурността и спокойствието на България“, каза лидерът на ВМРО.

Каракачанов направи и прогноза за войната между Русия и Украйна. По думите му има признаци, че може да се стигне поне до договореност за прекратяване на мащабните бомбардировки срещу големите градове. Според него това би било полезна първа крачка към намаляване на напрежението.

В същото време бившият военен министър отправи критика към европейските лидери, чието поведение определи като неадекватно. Каракачанов противопостави мирните послания на американския президент Доналд Тръмп на предупрежденията в Европа за възможен бъдещ конфликт с Русия. „Докато Тръмп говори за мир, европейските лидери ни казват, че трябва да се готвим за война с Русия до 2030 г.“, заяви той.