Нова наглост от кръчмарите. 200% отгоре са нищо

Старата песен, но нов глас, на които явно никой вече не се връзва.

Напрежението между правителството и ресторантьорския и хотелиерския бранш се изостря след изказването на вицепремиера Атанас Пеканов, че не е нормално цените в българските ресторанти да са сходни с тези в Италия, Австрия и Испания при значително по-нисък стандарт на живот у нас.

“За мен не е нормално да седна на ресторант във Виена и в София и цените да са относително еднакви при съвсем различен стандарт на живот“, коментира Пеканов в гостуването си в сутрешния блок на NOVA “Събуди се”.

В отговор председателят на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите във Велинград и член на националното ръководство на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Златко Златанов защити искането на бранша за връщане на намалената ставка на ДДС.

Според него в 24 европейски държави данъчната ставка за сектора е по-ниска от тази в България, а опитът на други страни показва, че по-високото облагане може да има негативен ефект върху бизнеса.

200% надценка е нищо. Това не е достатъчно да си на нулата. А ако имам и програма с оркестър в заведенията, става още по-трудно, заяви пред БНР-Пловдив Златанов

Той обясни, че крайната цена на едно ястие включва значително повече от стойността на използваните продукти. Ресторантьорите плащат заплати и осигуровки, данъци, ДДС, електроенергия, вода, отопление, наеми и поддръжка, като към това се добавят и загубите от бракувана продукция.

Според него ресторантьорството не може да бъде сравнявано с обикновената търговия, тъй като продуктът се приготвя на място от квалифицирани служители, а обслужването е съществена част от услугата.

Златанов е категоричен, че настоящата ставка от 20% поставя сектора под сериозен натиск.

“Бизнесът в момента не може да работи с тези 20%. Това ви го гарантирам“, заяви той.

Представителят на бранша смята, че връщането на ДДС от 9% би стимулирало изсветляването на сектора и в крайна сметка би могло да доведе до по-високи приходи за държавния бюджет.

Той призна, че в ресторантьорството съществуват и некоректни практики, но настоя те да не бъдат приписвани на целия сектор. Като пример посочи заведения в туристически курорти, където се предлагат храни и напитки на изключително високи цени.

По думите му исканията на бранша са насочени към “нормалните ресторантьори“, които се опитват да поддържат бизнеса си на фона на растящите разходи.