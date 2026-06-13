Турбо селяния от родни кръчмари! Какво поискаха от клиент
Таксата направо не е за вярване
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Таксата направо не е за вярване
Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите
Отговорът на Зарица Динкова
И очевидно среща множество одобрения
Ресторантьори скочиха на проваления политик
Бармани и кръчмари слагат жълти жилетки, искат ДДС за хотелите да е 5%