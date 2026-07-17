Наш топ водещ се изгаври с кръчмарите и всички мошеници

Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите. А също така и сравненията с Гърция. По този повод телевизионният и радиоводещ Димитър Павлов казва следното:

Искам да пожелая на всички собственици от сферата на услугите, които дублираха, а не превалутираха - успешен сезон! Мисля, че лек потребителски бойкот ще ви поотрезви. Защото моята заплата и хонорари се превалутираха, а не се дублираха,

категоричен е Павлов.

България е и сред държавите от Централна и Източна Европа, в които инфлацията се е ускорила най-рязко от края на 2025 г. Основната причина е поскъпването на горивата през първата половина на тази година, посочват от Института за инвестиционни анализи на UniCredit.

Банката очаква ценовият натиск постепенно да отслабне, ако доставките през Ормузкия проток се нормализират и международните цени на енергията се понижат. Въпреки това в България инфлацията в края на 2026 г. се очаква да бъде 5,35%, като по-висока ще е единствено в Румъния - 5,46%. През 2027 г. България вече може да се окаже с най-високата инфлация в региона - малко над 4%, при 3,99% в Сърбия и 3,34% в Румъния.