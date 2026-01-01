Наш топ водещ се изгаври с кръчмарите и всички мошеници
Многозначителните думи на Димитър Павлов
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Многозначителните думи на Димитър Павлов
В мутренските обекти има и 100 процента завишение
Още трима като Алибегов трябва да плачат
Как са му върнали пари в магазина
Кога може да има родна продукция
И каза какво се случва у нас след Нова година
Като им остави безкомпромисно послание
Кои цени се вдигат спекулативно
Вместо инвеститори, при нас дойдоха мошеници
Мошеници от Пловдив направиха серия удари в магазини за алкохол и цигари. Собствениците на обектите издирват извършителите на измамите. Двамата мъже,...