Брокер посочи новите мошеници с имотите

През новата 2026 година отново ще има ръст на имотите и той ще е между 10 и 18 процента. Това прогнозира в студиото на "Марица Подкаст" Борислав Симеонов - собственик на агенция за недвижими имоти "Авеню".

Според него, подобна е била ситуацията и в Хърватия при влизането на страната в еврозоната през 2023 г. Иначе от началото на годината у нас не се наблюдава прогнозирания отлив на купувачи, а пазарът остава все така динамичен.

Брокерът смята, че голямата разлика след приемането в България на еврото е свързана предимно с наемите, които са вдигнати спекулативно в голямата си част. За сметка на това едва ли ще има сериозна промяна на лихвите при ипотечните кредити, което също предвещава търсенето на имоти да продължи.

Що се отнася до предстоящата година, съветът на Борислав Симеонов към продавачите е да предлагат имотите си на пазарни цени, а към купувачите е да търсят апартаменти и къщи, които могат да си позволят и не надскачат техните възможности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com