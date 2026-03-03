Ето ги най-популярните коли в Европа

Renault Clio оглави класацията за най-продавани автомобили в Европа през 2025 г., докато Dacia Sandero падна на второ място, според Focus2Move.
Въз основа на данни за цялата 2025 година, продажбите на Renault Clio са се увеличили с впечатляващите 8,6%. Междувременно пазарният дял на Dacia Sandero е намалял с 8,2%. Кросоувърът Volkswagen T-Roc е на трето място.
Автомобилите от популярната немска автомобилна марка също заеха четвърто и пето място, а наистина „народната“ Skoda Octavia допълни челната десетка.
ТОП 10 на най-популярните автомобили в Европа:
Рено Клио (+8,6%).
Volkswagen T-Roc (+9,9%).
Фолксваген Голф (-13,8%).
Фолксваген Тигуан (-3,1%).
Дачия Дъстър (-3,2%).
Тойота Ярис (-13,1%).
Опел Корса (+7,4%).
Тесла Модел Y (-16,7%).
Шкода Октавия (-11,7%).
