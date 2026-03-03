Ето ги най-популярните коли в Европа

Renault Clio оглави класацията за най-продавани автомобили в Европа през 2025 г., докато Dacia Sandero падна на второ място, според Focus2Move.

Въз основа на данни за цялата 2025 година, продажбите на Renault Clio са се увеличили с впечатляващите 8,6%. Междувременно пазарният дял на Dacia Sandero е намалял с 8,2%. Кросоувърът Volkswagen T-Roc е на трето място.

Автомобилите от популярната немска автомобилна марка също заеха четвърто и пето място, а наистина „народната“ Skoda Octavia допълни челната десетка.

ТОП 10 на най-популярните автомобили в Европа:

Рено Клио (+8,6%).

Volkswagen T-Roc (+9,9%).

Фолксваген Голф (-13,8%).

Фолксваген Тигуан (-3,1%).

Дачия Дъстър (-3,2%).

Тойота Ярис (-13,1%).

Опел Корса (+7,4%).

Тесла Модел Y (-16,7%).

Шкода Октавия (-11,7%).

