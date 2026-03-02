Ето ги двигателите, които могат да минат над един млн. км

Експертите съставиха списък от двигателите, способни да надхвърлят един милион километра.

Лидерът е осемцилиндровият двигател Toyota 1UZ с обем 3,98 литра, който е бил инсталиран във флагманските седани на Toyota и моделите Lexus LS и GS. Регистриран е собственик на Lexus LS 400, изминал над 1,5 милиона километра без основен ремонт.

На второ място е 5-литровият двигател Toyota 3UR-FE, познат от пикапа Tundra. В САЩ един от тези двигатели е изминал 1,6 милиона километра за по-малко от 10 години при редовно шофиране на дълги разстояния.

Третото място отиде при 2,2-литровия четирицилиндров двигател Honda F22A, един от които е изминал 1,6 милиона километра.

Следващият в списъка е 5,9-литровият турбодизел Cummins B-Series, който се монтира в пикапите Dodge Ram 2500. Собствениците твърдят, че е изминал над 2 милиона километра.

