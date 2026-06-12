Експерти посочиха бензинови двигатели, които да избягваме
Те са много проблемни
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Те са много проблемни
За един от тях се твърди, че е изминал над 2 милиона километра
И в кои коли може да ги намерите
Те имат общи технически решения
Ето какво следва за автомобилите с ДВГ
Индустриалните лобита натискат Брюксел
Те се смятат за олицетворение на издръжливостта
Те изминават 400 000-500 000 км, а понякога и повече, без основен ремонт
Българският лъв за първи път се качи на болид от Формула 1
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От компанията разкритикуваха забрана на ЕС
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Изследвания за надеждността на автомобилните двигатели
Самолетът се приземил спешно заради проблем с двигателите
Нарушителите на правилата за движение и крадците на коли през 2017 ще бъдат почти беззащитни пред полицията. Служителите на реда с едно натискане на б...
Първите два двигателя за изтребителя МиГ-29 пристигнаха от Полша в авиобазата Граф Игнатиево. Това съобщиха от военното министерство. Монтажът на двиг...
Базата „Граф Игнатиево" чака двата двигателя от Полша за временно ползване от изтребителите МиГ-29 . Общо шест двигателя на българските самолети ще б...