Назоваха най-добрите бензинови двигатели

През 2025 г. експерти от WhatCar и Motor1 посочиха петте най-надеждни бензинови двигателя в историята – тези, които все още се смятат за олицетворение на издръжливостта.

Toyota 1NZ-FE (1.5L) е малък двигател с огромен живот.

Този 16-клапанов двигател е познат от моделите Toyota Yaris, Corolla, Prius и Auris. Той може да работи десетилетия без сериозни проблеми

Защо е легендарен:

Верижна система за синхронизация – няма ремъци, които да се скъсат.

Разход на гориво е 5–6 л/100 км, дори след години.

Животът на двигателя лесно надхвърля 500 000 км и много Yaris-и с този двигател все още се движат по пътищата.

Класически пример за това как инженерната простота води до безсмъртие.

Honda K24A / K24Z (2.4L i-VTEC) – агрегат, който никога не умира

Двигателите от серия K24 са гордостта и радостта на Honda. Те са инсталирани в моделите Accord, CR-V, Element, Odyssey и дори Acura.

Предимства:

600 000 км без основен ремонт.

Системата i-VTEC перфектно регулира газоразпределението.

Мощен въртящ момент при ниски обороти с умерен разход на гориво.

Дори след 15 години работа двигателят не консумира масло, а компресията остава стабилна.

Неслучайно тези двигатели се наричат ​​„неразрушими японски двигатели“.

Toyota 2JZ-GE / 2JZ-GTE (3.0L) – инженерна легенда, която не може да бъде унищожена.

Двигателят, който направи известни Toyota Supra, Aristo и Crown, с право се смята за един от най-надеждните в света.

Дори в заводски вид, той издържа 700 000 км, а с правилна поддръжка може да надхвърли един милион.

Какво го прави уникален:

Легендарният чугунен цилиндров блок може да издържи на всякакво натоварване.

Перфектен баланс и граници на безопасност.

Любим сред тунерите, той може да се справи с до 1000 к.с. без повреда на блока.

Този двигател все още се използва в проекти по целия свят – от дрифт Supras до класически Lexus.

2JZ е инженерна икона, която никога не остарява.

Mazda L8 / LF / L3 (1.8–2.3 L) — надеждна серия преди ерата на SkyActiv

Много преди появата на технологията SkyActiv, Mazda вече знаеше как да създава двигатели с вечно движение.

Серията L се използваше в моделите Mazda 3, Mazda 6, CX-5, Ford Fusion и Focus и се доказа като феноменално надеждна.

Силни страни:

Проста и надеждна верига за синхронизация.

Без турбокомпресори — само надеждност на атмосферния двигател.

Надеждност от 400 000–500 000 км без големи повреди.

Двигателите от серия L са известни с тихата си работа, стабилни обороти и нисък разход на гориво — дори след много години употреба.

Nissan QR25DE (2.5L) е двигател с ниска поддръжка и характер.

Той е инсталиран в X-Trail, Altima, Teana, Sentra и Rogue и се е превърнал в истински работен кон за марката.

Защо е в класацията:

Издържа над 500 000 км без основен ремонт.

Справя се добре с нискокачествен бензин и кратки пътувания.

Поддръжката му е евтина, а резервните части са леснодостъпни.

QR25DE е типичен „вечен двигател“ от среден клас, който никога не ви разочарова с навременната смяна на маслото.

