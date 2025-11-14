Назоваха най-добрите бензинови двигатели

През 2025 г. експерти от WhatCar и Motor1 посочиха петте най-надеждни бензинови двигателя в историята – тези, които все още се смятат за олицетворение на издръжливостта.
Toyota 1NZ-FE (1.5L) е малък двигател с огромен живот.
Този 16-клапанов двигател е познат от моделите Toyota Yaris, Corolla, Prius и Auris. Той може да работи десетилетия без сериозни проблеми
Защо е легендарен:
Верижна система за синхронизация – няма ремъци, които да се скъсат.
Разход на гориво е 5–6 л/100 км, дори след години.
Животът на двигателя лесно надхвърля 500 000 км и много Yaris-и с този двигател все още се движат по пътищата.
Класически пример за това как инженерната простота води до безсмъртие.
Honda K24A / K24Z (2.4L i-VTEC) – агрегат, който никога не умира
Двигателите от серия K24 са гордостта и радостта на Honda. Те са инсталирани в моделите Accord, CR-V, Element, Odyssey и дори Acura.
Предимства:
600 000 км без основен ремонт.
Системата i-VTEC перфектно регулира газоразпределението.
Мощен въртящ момент при ниски обороти с умерен разход на гориво.
Дори след 15 години работа двигателят не консумира масло, а компресията остава стабилна.
Неслучайно тези двигатели се наричат „неразрушими японски двигатели“.
Toyota 2JZ-GE / 2JZ-GTE (3.0L) – инженерна легенда, която не може да бъде унищожена.
Двигателят, който направи известни Toyota Supra, Aristo и Crown, с право се смята за един от най-надеждните в света.
Дори в заводски вид, той издържа 700 000 км, а с правилна поддръжка може да надхвърли един милион.
Какво го прави уникален:
Легендарният чугунен цилиндров блок може да издържи на всякакво натоварване.
Перфектен баланс и граници на безопасност.
Любим сред тунерите, той може да се справи с до 1000 к.с. без повреда на блока.
Този двигател все още се използва в проекти по целия свят – от дрифт Supras до класически Lexus.
2JZ е инженерна икона, която никога не остарява.
Mazda L8 / LF / L3 (1.8–2.3 L) — надеждна серия преди ерата на SkyActiv
Много преди появата на технологията SkyActiv, Mazda вече знаеше как да създава двигатели с вечно движение.
Серията L се използваше в моделите Mazda 3, Mazda 6, CX-5, Ford Fusion и Focus и се доказа като феноменално надеждна.
Силни страни:
Проста и надеждна верига за синхронизация.
Без турбокомпресори — само надеждност на атмосферния двигател.
Надеждност от 400 000–500 000 км без големи повреди.
Двигателите от серия L са известни с тихата си работа, стабилни обороти и нисък разход на гориво — дори след много години употреба.
Nissan QR25DE (2.5L) е двигател с ниска поддръжка и характер.
Той е инсталиран в X-Trail, Altima, Teana, Sentra и Rogue и се е превърнал в истински работен кон за марката.
Защо е в класацията:
Издържа над 500 000 км без основен ремонт.
Справя се добре с нискокачествен бензин и кратки пътувания.
Поддръжката му е евтина, а резервните части са леснодостъпни.
QR25DE е типичен „вечен двигател“ от среден клас, който никога не ви разочарова с навременната смяна на маслото.
