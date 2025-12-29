Икономист ни стресна! Мрачна прогноза за 2026

Предизвикателствата, свързани с първоначалната обмяна на лева с евро, са малкият проблем. По-големият е свързан със струстурната дългосрочна инфлация, която очаквам да върви нагоре, както вървеше в Хърватия. Това обясни пред БНР икономистът Стоян Панчев.

"Проблемът със закръглянето, с въвеждането на еврото технически ще отмине в следващите шест месеца, но големите сткруктурни промени, свързани с липсата на национална валута и премахването на Валутния борд ще бъдат част от нашата стопанска политика в следващите години".

Той коментира функционирането на страната ни с удължен бюджет в следващите месеци.

"От една страна е добра новина, защото дава възможност за техническа консолидация на бюджета, т.е. намаляване на разходите, премахване на част от дефицита. От друга е проблем, защото нямаме политика, с която влизаме в еврозоната.

Удължаване на бюджета дори до края на 2026 година е най-лесният път към свиване на дефицита. Това отново обаче ще означава скрити действия от страна на което и да е провителство, защото няма да сме говорили за истинския размер на бюджетния дефицит и не е правилният начин да се процедира".

Ако съдим по хърватския опит, нарастването на цените ще продължи и през 2026 година, обясни той.

"Темпът на ръст на цените в България през последните месеци обаче изглежда изключително висок и е напълно възможно голяма част от бизнесите вече да са ги увеличили".

Лихвените проценти са основен фактор за ръст при имотния пазар, обясни експертът.

"И свързаната с тях ликвидност в банковата система. Това, което виждаме, е, че ще има увеличаване на ликвидността. Заявките от страна на ЕЦБ директно ще влияят върху нашата лихвена политика за намаляване на лихвените проценти, което би означавало удължаване на този процес-висок ръст на кредитите и на цените".

Ако обаче има рецесия във финансовия сектор, тогава ще има и скок на лихвите и корекция в пазара на недвижими имоти, добави икономистът.

Панчев смята, че златото има най-висок шанс да се представи добре през 2026 година.

Той обясни и какво представлява дълговият калкулатор, който ще представи днес на широката общественост.

"Инструмент, който цели да покаже как се движи ръстът на публичния дълг в България".

Икономистът очаква 2026 година да е по-трудна във финансов план, отколкото 2025 година.

