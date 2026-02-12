Царят на батериите преобърна икономиката. Цените полетяха

Царят на батериите - никелът, преобърна икономиката. Геополитически трус разклати глобалния пазар на никел, след като властите в Индонезия решиха да намалят драстично квотата за добив на гигантския проект Weda Bay Nickel – най-мащабното находище на метала в света. За 2026 г. правителството планира да разреши добив на едва 12 млн. тона руда, при 42 млн. тона година по-рано, сочат данни, цитирани от Bloomberg.

Рудникът на остров Халмахера се управлява от консорциум между Tsingshan Holding Group, Eramet SA и държавната PT Aneka Tambang. Френската Eramet вече официално потвърди намаляването на квотите и обяви, че ще настоява за преразглеждане на решението – знак, че напрежението между индустрията и Джакарта тепърва ще расте.

Пазарите реагираха мигновено

Само за ден фючърсите на никела на Лондонската метална борса подскочиха с 2,8% до 17 980 долара за тон, а в Сингапур котировките се установиха около 17 915 долара. Това е най-осезаемият ръст от месеци насам, след като през 2025 г. металът се срина до двугодишно дъно заради свръхпредлагане и охлаждане на търсенето на електромобили.

Сега ситуацията се обръща. Индонезия – държавата, която държи ключа към световния никел – очевидно е решила да „затегне кранчето“. През 2025 г. страната доби около 379 млн. тона никелова руда, но през 2026 г. количествата може да паднат до 260 млн. тона. Това е най-голямото свиване на добива в новата история на сектора.

Защо Джакарта натиска спирачката

Индонезия от години следва стратегия за контрол върху цените на критичните суровини. Целта е проста:

да се стабилизира пазарът,

да се насърчи местната преработка,

да се увеличи добавената стойност в страната.

С други думи – Джакарта не иска да бъде просто износител на руда, а индустриален център за батерии и високотехнологични материали. Намаляването на квотите е част от тази политика.

Китай и Русия пренареждат картината

Докато Индонезия свива добива, Китай – най-големият потребител на никел – търси алтернативи. През първите осем месеца на 2025 г. доставките на необработен никел от Русия към Китай са скочили 2,2 пъти, достигайки 840 млн. долара. Това представлява около 56 хил. тона при средните цени на Лондонската борса.

Тази динамика показва, че Пекин активно диверсифицира източниците си, за да избегне зависимост от индонезийските решения. В същото време руските компании намират нови пазари в условията на западни санкции.

Вашингтон отвръща с нов стратегически резерв

В началото на 2026 г. група американски законодатели внесоха законопроект за създаване на стратегически резерв от критични минерали на стойност около 2,5 млрд. долара. Целта е да се стабилизират цените и да се стимулира местният добив на суровини като никел, литий и редкоземни елементи.

Това е поредният ход на САЩ в опит да намалят зависимостта си от Китай, който доминира в преработката на стратегически метали. Вашингтон обвинява Пекин в „манипулация на цените“ – обвинение, което се повтаря в почти всички доклади за критичните суровини през последните години.

Какво следва за глобалния пазар

Никелът е ключов за две индустрии:

неръждаемата стомана , която поглъща около 70% от световното производство,

батериите за електромобили, където металът е незаменим в някои от най-ефективните катодни химии.

Със свиването на добива в Индонезия и растящото геополитическо напрежение около критичните суровини, пазарът навлиза в нов цикъл на несигурност. Анализаторите очакват цените да останат волатилни, а производителите на батерии да ускорят търсенето на алтернативни технологии – включително LFP батерии, които не използват никел.

Българският ракурс

За България, която се стреми да привлече нови високотехнологични инвестиции, динамиката на пазара на никел е важна. Европейските производители на батерии и компоненти търсят стабилни и предвидими вериги на доставки. Това отваря възможности за страната ни да се позиционира като логистичен и индустриален хъб в региона – особено в контекста на новите индустриални зони, които следиш за бъдещи статии.

