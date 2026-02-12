Еврото отстъпва пред долара - пазарите реагират рано сутринта

Курсът на еврото спрямо долара се понижава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1861 долара, което е с 0,11 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1900 долара за едно евро.

Разликата между пазарната стойност и официалния референтен курс подсказва известно охлаждане на търсенето на европейската валута. Анализатори отбелязват, че движенията остават в сравнително тесен диапазон, но инвеститорите следят внимателно макроикономическите сигнали от САЩ и еврозоната.

В краткосрочен план волатилността на валутните пазари може да се засили при нови данни за инфлацията или решения на централните банки.

