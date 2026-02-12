Сейшелите дебютират на „Ваканция & СПА Експо 2026“

Екзотичната островна дестинация Сейшели се представя за първи път на водещото туристическо изложение в България „Ваканция & СПА Експо 2026“, което стартира днес в Интер Експо Център в София. В периода 12–14 февруари посетителите имат възможност да се срещнат лично с представители на Туристическия борд на Република Сейшели, които пристигнаха в страната специално за събитието. Присъствието на архипелага отбелязва нов етап в отношенията между българския пазар и тази далечна, но все по-желана дестинация.

Изложението като регионална платформа

През 2026 г. „Ваканция & СПА Експо“, организирано с подкрепата на Министерството на туризма, събира над 250 изложители от Европа, Азия и Африка. Форумът предлага богата програма с 6 сцени и близо 40 съпътстващи събития, което го утвърждава като ключова платформа за туристическия сектор в региона. Именно в тази среда Сейшелите търсят по-активно позициониране и директен контакт с туроператори, партньори и крайни клиенти.

Щандът на Сейшелите

Сейшелите се представят в Зала 2, щанд A17a, където се предоставя актуална информация за развитието на дестинацията, новите места за настаняване и хотелски концепции, възможностите за луксозен и устойчив туризъм, както и за регулаторните промени в туристическия сектор на страната. Акцентът е върху комбинацията между високо качество, екологична отговорност и разнообразие от преживявания – от романтични ваканции до приключенски маршрути сред природата.

Срещи с българския туристически сектор

В рамките на визитата на Туристическия борд на Република Сейшели в София беше организиран и работен обяд с представители на българския туристически сектор. На него присъстваха Ирена Георгиева, съветник на министъра на туризма, д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм в България, Максим Бехар, Почетен генерален консул на Република Сейшели в България, както и водещи туроператори и медии. Срещата беше посветена на възможностите за разширяване на сътрудничеството, развитието на нови туристически продукти и засилването на позиционирането на Сейшелските острови на българския пазар.

„През 2025 г. на Сейшелите имахме удоволствието да посрещнем близо 2 000 туристи от България – число, което ясно показва нарастващия интерес към нашите острови. За нас България е приоритетен и много ценен пазар, а през 2026 г. планираме още по-активно присъствие и съвместни инициативи с българския туристически сектор. Участието ни във „Ваканция & СПА Експо“ е важна стъпка в тази посока и възможност да бъдем по-близо до българските пътешественици и партньори,“ коментира Лена Хоаро, маркетинг мениджър в Туристическия борд на Република Сейшели.

„Сейшелите са от онези места, които те карат да се отпуснеш веднага. Хората са спокойни и добронамерени, храната е прясна и вкусна, морето е винаги наблизо, а зеленината е навсякъде. Не е случайно, че все повече българи избират островите за своята почивка,“ добави Максим Бехар, Почетен генерален консул на Република Сейшели в България.

Архипелагът и неговата уникалност

Сейшелите представляват архипелаг от 115 острова в западната част на Индийския океан, известен със своите кристално чисти води, бели плажове и внушителни гранитни скали – сред най-старите на планетата. Дестинацията съчетава девствена природа и високо ниво на туристическа инфраструктура, като два от обектите ѝ са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство – Vallée de Mai и Aldabra, най-големият повдигнат коралов атол в света. Целогодишният топъл климат, разнообразието от острови и богатството от морски и природни преживявания превръщат Сейшелите в предпочитан избор както за романтични пътувания и меден месец, така и за релакс.

Нови инвестиции и регулаторни промени

През последните три години Сейшелите отбелязват значителен ръст в инвестициите в туристическа инфраструктура, с над пет нови хотела, открити в различни части на архипелага. През 2026 г. се очаква и стартирането на Melia Seafront Hotel – международна марка с висока разпознаваемост сред европейските пътешественици.

Паралелно с новите инвестиции страната въвежда и други промени с пряко отражение върху туристите и бизнеса. От 1 януари 2026 г. са в сила актуализирани правила за екологичната такса за настаняване – малките хотели и къщи за гости вече са освободени от нея, докато за останалите категории тя продължава да се начислява на човек, на нощувка.

Устойчив туризъм като приоритет

Сейшелите продължават да развиват своята устойчива програма Sustainable Seychelles Programme, чрез която насърчават отговорния туризъм и устойчивото управление на ресурсите. В рамките на програмата функционира Seychelles Recognition and Certification Programme, която отличава туристически обекти със сребърно, златно и платинено ниво за високи стандарти в опазването на околната среда и социалната отговорност.

С присъствието си на „Ваканция & СПА Експо 2026“ архипелагът не просто рекламира екзотика, а заявява амбиция за дългосрочно партньорство и устойчиво развитие на връзките с българския туристически пазар.

