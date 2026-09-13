Европа прегрява, България продава прохлада
Министерството на туризма тръгва с кампания в 10 пазара, за да покаже страната като спасение от жегата - с море, планини, СПА и храна
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Министерството на туризма тръгва с кампания в 10 пазара, за да покаже страната като спасение от жегата - с море, планини, СПА и храна
Екзотичният архипелаг търси по-силно присъствие на българския пазар
Българската столица се оказа по-изгодна от много популярни европейски градове
Хасково получи наградата за най-атрактивна туристическа дестинация у нас за 2015 година на сайтовете за туризъм – Peika и NasamNatam. Наградата взе ше...
Бургас. Медийният гигант Би Би Си снима документален филм за южния плаж в курорта Слънчев бряг. Кадрите ще рекламират курорта като примамлива дестинац...
Мездра. Крепостта „Калето" е побрала в себе си седем епохи. Този своеобразен исторически резерват вече е достъпен за туристи. С 4 милиона лева европей...
Протестите в София вече станаха туристическа дестинация. След като три седмици всяка вечер хората се събират в 18.30 ч на площад "Независимост", чужде...