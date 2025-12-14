София влезе в елитна туристическа петорка

София се нареди сред петте най-достъпни туристически дестинации в Европа, изненадвайки както туристите, така и част от бранша. Класацията е на международния туристически портал Travel Off Path и отчита не само цените, но и качеството на услугите, културното предлагане и природната среда около града, съобщава бТВ.

Столицата редом до утвърдени бюджетни дестинации

Според анализа на Travel Off Path българската столица предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество на континента. В класацията София застава до градове като Будапеща, Тирана и Букурещ – дестинации, които от години са познати като по-достъпна алтернатива на Западна Европа.

При сравнение на основните разходи за туристите – нощувки, храна, транспорт и ежедневни услуги – София остава сред най-изгодните столици в Европа.

Евтин транспорт, достъпна храна и ниски ежедневни разходи

Данните показват, че цените на водата, градския транспорт и таксиметровите услуги в София са сред най-ниските на континента. Дори разходите за храна и вечеря за двама остават по-ниски в сравнение с останалите градове в класацията.

Туристите, които вече са посетили столицата, са категорични. „В другите държави е много по-скъпо. Храната е значително по-скъпа в Испания. Тук всичко е по-достъпно“, казва Лука, когото срещаме в центъра на София. Италиански турист пък споделя, че градът предлага сходни цени с други европейски държави, но остава осезаемо по-бюджетен в сравнение с градове като Милано.

Не просто евтино, а с реална стойност

Експертите подчертават, че привлекателността на София не се дължи само на по-ниските цени, а на това, което туристите получават срещу тях. „Ако сравняваме столици със столици, София се позиционира сред по-бюджетните, но това не е единственият ѝ плюс. Градът е подходящ не само за уикенд, но и за по-дълъг престой. Имаме култура, история и планина на минути от центъра“, обяснява туристическият експерт Константин Занков.

Ръст и във високия клас туризъм

Интересът към по-висок клас хотели в София също се увеличава, което според бранша е знак за устойчиво развитие на туристическия пазар. „Мнението на чужденците е, че туристическата индустрия, хотелиерството и ресторантьорството у нас предлагат по-достъпна услуга в сравнение с други европейски държави“, коментира Атанас Димитров, зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Предизвикателствата пред бранша

От сектора напомнят, че туризмът е индустрия с високи разходи – за персонал, поддръжка и доставки. Именно затова темата за диференцираната ставка на ДДС остава ключова. „Това е практика във всички държави от еврозоната, като само няколко страни не прилагат подобна политика“, посочва Димитров.

Потенциал за още по-силно присъствие в Европа

Достъпни цени, разнообразни туристически маршрути, добра кухня и Витоша на 20 минути от центъра – комбинация, която малко европейски столици могат да предложат. Според експертите София има всички предпоставки не само да затвърди позицията си, но и да заеме още по-видимо място на туристическата карта на Европа.

