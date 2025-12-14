Енергийна революция на север от България

Румъния направи стратегическа крачка в енергийната надпревара в региона, като въведе в експлоатация най-големия си капацитет за съхранение на електроенергия в батерии. Проектът с мощност 200 MW и капацитет 400 MWh е вече факт и според Букурещ ще доведе до по-ниски цени, по-стабилна система и по-силни позиции на страната на регионалния енергиен пазар.

Батерийният проект, който сваля цените

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван съобщи, че инвестицията е реализирана само за шест месеца – изключително кратък срок за проект от такъв мащаб. Капацитетът е изграден от компанията Nova Power & Gas и по думите на министъра представлява „чиста и евтина енергия, която се съхранява и използва точно когато е най-нужна“.

Иван подчерта, че именно съхранението е ключът към баланса в системата и вече дава резултати – в официалния енергиен ценови сравнител на регулатора ANRE се появи оферта под 1 лея за киловатчас, първа подобна през последната година.

Газова централа и амбиции за регионален лидер

Паралелно с батерийния пробив, Румъния започна работа и по комбинирана газова електроцентрала с мощност 160 MW във военновъздушната база „Къмпия Турзий“. Според Богдан Иван новата централа ще осигури сигурна и постоянна енергия, жизненоважна за балансирането на системата.

Министърът заяви, че целта е румънските енергийни компании да се превърнат в регионални шампиони, а страната – в стълб на енергийната стабилност и ключов партньор на Съединените щати. Той благодари на инвеститорите от групата E-INFRA и на екипите, реализирали проекта, като подчерта, че подобни инвестиции променят не само енергетиката, но и геоикономическата тежест на Румъния в региона.

