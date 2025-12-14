Назоваха най-икономичните коли втора ръка

Tesla, Toyota и Honda са марките, които предлагат на своите купувачи най-икономичните автомобили, показва проучване на сред шведските шофьори. Те определиха и най-разумните от енергийна гледна точка модели, където попадат две коли на Tesla, две на Mercedes и четири на Toyota.

Ежегодното проучване AutoIndex е на шведското автомобилно списание Vi Bilägare, като в него читателите оценяват своите превозни средства според разходите за ежедневна експлоатация. Преди това се се отнасяше само за разход на гориво, но вече се говори за енергопотребление, защото много електрически автомобили се появяват в списъка.

Най-икономичните автомобилни марки. Тесла е непобедима.

Шведите оценяваха икономията на своите превозни средства по скала от 1 (най-лошо) до 1000 (най-добро). В проучването участваха собственици на автомобили, произведени от 2013 до 2024, като бяха взети предвид всички задвижвани, предлагани от производителя. Високото класиране на Mercedes, например, се дължи например на популярността на икономичните дизелови двигатели, докато при BMW са отличени електрическите модели, пише "Аутомедия".

Според шведите, петте най-големи марки, предлагащи най-икономични автомобили, са:

1. Тesla - 928 точки

2. Toyota - 871 точки

3. Honda - 850 точки

4. Mercedes - 837 точки

5. BMW - 835

Явният номер едно се оказва Tesla, която все още е очевидно по-добра от другите употребявани електрични по отношение на енергийното управление. В резултат на това автомобилите на американската марка могат да постигнат добър пробег дори без използване на по-големи батерии и предлагат много ниски оперативни разходи.

Toyota, която беше първият производител в света, заложил на хибридни автомобили, също може да се похвали с отличен резултат. Технологията е доказана на практика от години, което води до нисък разход на гориво. Honda следва подобен път напоследък, който също е оценен от шведските автомобили.

10-те най-икономични автомобила. Кои коли се движат най-евтино?

Интересното е, че сред десетте най-икономични модели могат да се намерят до три електрически автомобила. Класацията беше доминирана от Tesla – най-икономичният модел на шведските пътища е Tesla Model 3.

Toyota има 4 модела в топ 10 най-икономични автомобили, докато високата позиция на Mercedes изглежда е голяма изненада. До два модела в топ десет най-икономични автомобили изглежда доказват, че въпреки че европейските купувачи бързо се отказват от дизеловите двигатели, в определени сегменти и в конкретни условия на ползване те все още са без конкуренция.

Топ на 10 на най-икономични автомобили според шведските шофьори:

1. Tesla Model 3 - 949 точки

2. Tesla Model Y - 917

3. Toyota Yaris Cross - 905

4. Honda Jazz - 897

5. Mercedes E-Class - 894

6. Mercedes C-Class - 879

7. Toyota C-HR - 877

8. BMW 5-Series - 874

9. Toyota RAV4 - 871

10. Toyota Corolla Cross - 866.



