Лошо. Голям проблем за електрическите коли

Електрическите автомобили скоро може да имат по-кратък пробег или по-високи цени. Представители на автомобилната индустрия са обезпокоени, че цените на кобалтовия хидроксид, който е ключов за производството на тягови батерии, се покачват с бързи темпове. Това е резултат от рестриктивната политика на властите на Демократична република Конго, където се добива около 70% от кобалта.

Как това може да повлияе на пазара на нови автомобили?

Черни облаци се събират над електрическите коли. Не става дума само за натиска на автомобилното лоби върху Европейската комисия, която настоява за отлагане на забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене в ЕС, планирана за 2035. Този път автомобилната индустрия може да се тревожи за покачването на цените и проблемите с наличието на химикали, които са ключови за производството на батерии – кобалт и кобалтов хидроксид, които са необходими за производството на катоди за NMC батерии.

Колко струва батерията на електрическа кола? Цените за 1 kWh падат

Добрата новина е, че през последните години цените на тяговите батерии за електрически автомобили намаляват бързо. В момента индустриалните медии твърдят, че пакетите литиево-йонни клетки за батерийни автомобили струват дори по-малко от 99 долара за 1 kWh, а при по-простите LFP клетки – те струват дори под 60 долара за 1 kWh.



В последния си доклад за състоянието на батерийната индустрия, специалисти от BloombergNEF твърдят, че за втора поредна година правителството е успяло да падне под прага от 100 на 1 kWh в автомобили с батерии NMC. Те също така прогнозират, че положителната низходяща тенденция ще продължи и през следващите години, главно поради силната вътрешна конкуренция в Китай.

Властите в Конго ограничават пазара

Въпреки това, последните новини на агенция Reuters разрушават положителната картина от доклада на BloombergNEF. В тях се посочва, че търсенето на кобалтов хидроксид – от съществено значение в производствения процес на Li-on батерии (NMC), намалява. Интересното е, че това се дължи не само на по-ниското търсене на батерийни пакети за електрически автомобили, но и на рязкото увеличение и прекомерните цени на суровините.



Още през февруари правителството на Демократична република Конго въведе забрана за износ на кобалт, тъй като цените на ключовата суровина за електромобилност паднаха до най-ниското ниво за последните 9 години. През октомври, когато цените се нормализираха на много по-високо ниво от началото на годината, бяха въведени износни лимити, за да се предотврати прекомерно предлагане, което да понижи цените.

Подобна политика на властите носи очакваните ползи за страната. Още през февруари един тон кобалт на световните пазари струваше около 22 000 долара. През последните седмици цените достигнаха до 52 900 долара.



Анализатори от инвестиционната група Macquarie оценяват, че тазгодишната политика на конголските власти е довела до изкуствено намаляване на доставките на кобалт с около 160 000-170 000 тона, пише "Аутомедия". Самото въвеждане на квоти осуетява редиците на автомобилните производители. Това не само засяга веригите за доставка на суровини, но освен ограниченията има и нови лицензионни такси, сертификати и одити.

Китай залага на LFP. Новите батерии са лидер на пазара

Както предупреждава Кваси Ампофо, анализатор по метали и добив в BloombergNEF, политиката на Конго позволява прогнозиране на недостиг на кобалт, който може да има голямо въздействие върху автомобилните производители. Дефицитът в доставките може да принуди глобалните играчи да преосмислят производствените си планове, да инвестират в алтернативни технологии за производство на батерии (например LFP) или да ускорят усилията за рециклиране на батерии.



Това означава, че увеличенията на цените на електрическите автомобили са само един от възможните сценарии. Друг е по-бързият темп на популяризация на по-евтини и по-малко ефективни, но и по-безопасни LFP клетки, което е особено видимо през последните месеци на най-големия световен пазар за електрически автомобили – Китай.

Още през последното тримесечие на 2024 дялът на LFP клетките в общата регистрация на нови електрически автомобили в Китай достигна 64%. Последните данни от тази година вече говорят за над 80% от дела на LFP.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com