Това ли ще спаси дизелите в Европа

Собствениците на дизелови автомобили знаят, или би трябвало да знаят, че водата не се смесва добре с това гориво. Тази течност е основен враг на дизеловата технология и трябва да се държи възможно най-далеч. Водата може да попадне в двигателя само по време на зареждане с гориво или поради проблем с блока на двигателя. Случвало се е бензиностанции да са имали течове в резервоарите си, а шофьорите, без да знаят, са пълнили резервоарите си със смес от дизел и вода.

Това води до проблем, който ще ви принуди да похарчите значителна сума пари за ремонт, защото обичайната практика е след зареждане на бензиностанцията да потеглите и да шофирате, докато не усетите първите признаци, че нещо не е наред. Симптоми като незабавна загуба на мощност са сред най-ясните индикации, че нещо се е случило на колонката, така че бързото изключване на двигателя помага за намаляване на сметката за ремонт.

Проучване обаче е установило, че добавянето на вода към дизела намалява вредните емисии, особено на азотните оксиди и твърдите частици в отработените газове, предав а"Аутомедия". Както обясняват немски източници, самото откритие не е ново, тъй като изследванията в тази област продължават от дълго време, но методът за по-добра съвместимост на водата и дизела е. Предизвикателството сега е в преодоляването на множество други подробности.

Проучването показва, че принципът зад тази привидно невъзможна комбинация произтича от селективна смес от вода и дизел. Водната пара абсорбира топлината и намалява високите температури в горивната камера, процес, който позволява спад в емисиите на NOx с до 60%. Учените обясняват за сп. Springer Nature, че това е резултат от микроексплозии, които трансформират горивото, излизащо от инжекторите, в мъгла, която след това се разпада на изключително малки частици поради бързото изпаряване на водата, която съдържа.

Несъмнено това е значителна крачка напред в намаляването на вредните емисии, особено предвид репресиите срещу дизела в ЕС, но все още има сериозни проблеми, които трябва да бъдат преодолени, преди да може да бъде приложено в голям мащаб. Проблемът, който представлява, не е незначителен, защото това, което изследователите в тази област не са успели да решат, е ключово за търговското му бъдеще: как да се постигне стабилност във водно-дизеловата емулсия. Всъщност дизелът и водата се разделят естествено, причинявайки проблеми в двигателя, така че намирането на формула, която да ги държи заедно, е от решаващо значение.

Проучването обсъжда създаването на емулгатор - вещество, улесняващо смесването. То поддържа сместа стабилна за продължителен период от време, използвайки аналогия със салатата: оцетът и олиото са като водата и дизеловото гориво, така че елементът, който може да ги държи заедно, е горчицата, например. Резултатите показват, че повърхностно активните вещества, химични съединения, които намаляват напрежението между водата и олиото, могат да поддържат смесите стабилни до два месеца. Което обаче е твърде малко време. Това е въпрос, на който няма отговор, както и начинът за създаване на правилното съотношение вода, дизел и емулгатор, което да влиза в цилиндъра.

Експертите посочват, че ефектите от дизеловата горивна смес в цилиндрите са сложни, тъй като максималното налягане може леко да се увеличи или намали в зависимост от съдържанието на вода, времето на запалване обикновено се забавя и горенето става по-меко, което води до малко по-висока ефективност, но също така и до по-нисък специфичен разход на гориво поради намаленото енергийно съдържание. Отрицателно последствие е увеличаването на неизгорелите горивни частици, ако съотношението на емулсията е неправилно.

Въпреки факта, че това развитие все още повдига няколко въпроса, които чакат отговор, то очевидно предлага значителни предимства по отношение ефективността на дизеловите двигатели. Интересното е, че няма да ума нужда от големи технически модификации на двигателите - може би само допълнителен резервоар за вода и някои тръбопроводи - което би могло значително да удължи живота им. Това е значимо развитие, съвпадащо с удължаване на живота на традиционните ДВГ, което ЕС вече е възприела.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com