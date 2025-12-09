Гигант предлага 30 бона бонус на служителите си, те отказват

По-късно този месец Volkswagen ще прекрати производството на изцяло електрическия ID.3 в завода си в Дрезден, известен като „Кристалната фабрика“ (Transparent Factory) заради своите стъклени стени. Това решение ще остави завода без автомобили на поточната си линия за първи път, откакто е открит.

Въпреки това VW казва, че планира да запази повече работни места в завода, отколкото първоначално е било предвидено. Компанията също така предлага щедър стимул за служителите си, желаещи да се преместят на работа в главния офис във Волфсбург.

Като част от плана си за прекратяване на производството в завода, VW първоначално очакваше да запази само 135 позиции. Но по-рано тази година ръководителят на марката VW Томас Шафер и председателят на работническия съвет Даниела Кавало посетиха завода, за да обявят, че 155 служители ще останат. В момента в завода работят около 250 души. За да насърчи някои работници да напуснат, VW дава бонус от 30 000 евро на работниците, желаещи да се преместят във Волфсбург, разположен на около 300 километра от Дрезден, според немския вестник Handelsblatt, пише carmarket.bg.

Макар цифрата да звучи привлекателно на хартия, един от участниците в неотдавнашната среща на персонала отбелязва, че обявяването на бонуса е било посрещнато с освирквания от събралите се.

Въпреки че „Кристалната фабрика“ скоро ще спре автомобилното производство, тя ще се превърне в дом на нов иновационен кампус. Това съоръжение се изгражда в партньорство с Дрезденския технологичен университет (TU Dresden). Според управляващия директор на VW Saxony Томас Едиг, това дава на съоръжението „шанс да се превърне в Станфорд на Изтока“.

Кампусът ще се фокусира върху редица високотехнологични области, включително изкуствен интелект, микроелектроника, проектиране на чипове, материалознание, роботика и технологии за кръгова икономика.

TU Dresden ще наеме приблизително половината от „Кристалната фабрика“, като VW ще подкрепи сътрудничеството чрез договори за изследвания. Според Handelsblatt, работниците на VW в Дрезден имат гарантирана работна среда до 2030 г. От началото на 2026 г. те ще бъдат включени и в колективния трудов договор на VW, който би трябвало да доведе до по-високи заплати и подобрени условия на труд.

