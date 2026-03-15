Когато Ролс среща Ройс. Тайната на най-добрата кола

Точно 120 години ни делят от регистрацията на най-престижната марка автомобили – Ролс Ройс. Две години по-рано аристократът Чарлз Ролс, вносител на коли и инженерът Хенри Ройс се срещат на един обяд. Ролс е толкова впечатлен от двуцилиндровия прототип на Ройс, че веднага заявява: „Срещнах най-великия инженер в света“.

Така започват да разработват най-луксозните коли под общото име Rolls-Royce, като тирето символизира техния съюз.

На днешния ден през 1906 година започва приказката за „Най-добрата кола в света“. Този легендарен слоган се ражда с модела Silver Ghost (Сребърният призрак).

Колата става световноизвестна, след като изминава невероятните за времето си 15 000 мили (около 24 000 км) почти без прекъсване и без никакви технически повреди.

„Духът на екстаза“ - знаменитата фигурка на предния капак, не се появява веднага, а през 1911 г. Модел за нея е Елинор Торнтън, секретарка и тайна любовница на известния за онова време барон Монтагю.

В днешно време фигурките имат надежда защита – специален механизъм, който ги прибира автоматично в капака при натиск, за да се предотврати кражба или нараняване.

Любопитен факт е, че самият Хенри Ройс не е бил фен на фигурките и е смятал, че те развалят линията на автомобила.

До ден днешен всеки Rolls-Royce се сглобява ръчно в завода в Гудууд. Таванът на колите съдържа над 1300 фиброоптични светлини, подредени така, че да имитират нощното небе. За специалните клиенти съзвездията могат да бъдат подредени точно както са били в определена важна за тях нощ.

Марката е известна със своето возило „Magic Carpet Ride“, постигнато чрез усъвършенствано въздушно окачване, което кара пътниците да се чувстват сякаш левитират над пътя.

Въпреки успеха на компанията, Чарлз Ролс не доживява да види нейния най-голям разцвет. Той е запален авиатор и става първият британец, загинал в самолетна катастрофа през 1910 г., едва на 32-годишна възраст.

