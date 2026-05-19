Световният пробив на Дара. Бангаранга чупи рекорди

Световният пробев, който всички вещият за Дара след победата й на Евровизия, вече е факт. Мегахитът "Бангаранга" (Bangaranga) чупи световни рекорди. Той стана първата песен от Евровизия, пробила топ 200 на Spotify след финала.

"Бангаранга" на Дара продължава да владее медиите по света и изглежда се превръща в глобален феномен след триумфа на "Евровизия".

Милиони слушания

Наблюдава се рязко нарастване на нейната популярност в Spotify, където песента чупи рекорди.

Еуфорията по Bangaranga завладя Кипър, където водещи на популярно телевизионно шоу запяха песента и дори се включиха с танци по сценичната ѝ хореография.

Кадрите провокираха множество реакции в социалните мрежи и се превърнаха в поредното доказателство за международния успех на българската песен.

Международният триумф

Потребителите на Spotify забелязаха, че парчето не само оглавява класациите, но и чупи рекорди - за най-силен ден по стриймвания - само у нас е била слушана над 79 000 пъти, а профилът Eurovision Charts съобщи, че българската песен е единственото участие от "Евровизия", което влиза в глобалната Spotify Топ 200 след финала - най-високо евровизионно постижение от 2023 г.

Само за едно денонощие парчето е натрупало над 3 300 000 филтрирани стрийма, а в световен мащаб към момента има над 8,3 млн.

Дара е оглавила и дневната Spotify класация за песни от Евровизия с над 670 хиляди слушания на ден. Продължават коментарите и в световните агенции, които отбелязват, че има очаквания успехът на Дара да бъде началото на по-широка международна кариера, сравнима с пробива на евровизионни легенди като шведските изпълнителки Санна Нилсен или Лорийн.

За ефекта от победата е показателна публикацията в германското издание "Билд", което написа 20 положителни факта за България и историята ѝ, за да привлече вниманието към страната ни - домакин на следващата "Евровизия".





