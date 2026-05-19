Ето как променят София за концерта на ДАРА



Столичната община и БНТ организират специално шоу на площад „Княз Александър I“, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс "Евровизия". Сцената на площада, който ще посрещне DARA, вече е почти готова.

"Още от сутринта сме обособили и обезопасили периметъра. Направили сме организация съвместно със Столичната дирекция на вътрешните работи и от 16:00 часа започва охраната на мероприятието. Тогава ще бъде затворен целият периметър". Това обясни Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община пред Нова телевизия.

Той призова всички, които са решили да отидат на площада - да спазват всички изисквания за масови мероприятия. "Не трябва да се носят стъклени бутилки и пиротехника, както и обемисти багажи, защото това е опасно. Ще има много деца. Аз лично очаквам повече от 10 хиляди души. Предприели сме всички мерки по пожарна безопасност, защита на населението и спешна помощ. Изградили сме и т.нар. буферна зона в средата на площада, за да можем да ограничаваме броя на хората в първа и във втора зона. Осигурили сме и свободен периметър", обясни Димитров.

Създаден е и 70-метров коридор, по който ще преминава DARA. Тя ще бъде достъпна и отстрани, където феновете ще могат да се снимат с нея и да вземат автографи, заяви той.

Основният контрол ще бъде на пропускателните пунктове, където ще има полицейски служители, извършващи проверка на багажа. Пунктове ще има откъм ул. „Г. С. Раковски“ и откъм бул. „Мария Луиза“.

"Хора в нетрезво състояние или употребили други субстанции няма да бъдат допускани. Това трябва да е ясно на всички. Ще има строги проверки, защото очакваме и много деца - дори под 14-годишна възраст. Затова трябва да вземем всички мерки, за да не допуснем инциденти", категоричен е Димитров.

На площада ще има три медицински екипа, разположени на различни места. "Нашите служители от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще бъдат в централната част, за да реагират при необходимост. Имаме и буферни зони. В лявата част, при градинката, ще бъде разположен съвместен щаб с полицията, откъдето ще реагираме на всеки сигнал", подчерта той.

Заради концерта движението в центъра на града и около площад „Александър I Батенберг“ се променя. "Със заповед на Столичната община от 12:00 часа трябваше да бъде затворен бул. „Цар Освободител“ - от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Мария Луиза“. По преценка на „Пътна полиция“ обаче отложихме това за кратко, тъй като към момента няма сериозно струпване на хора и движението не е затруднено", обясни Димитров.

Около 14:20-14:30 часа бул. „Цар Освободител“ ще бъде затворен от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Мария Луиза“, а след това ще бъде ограничено движението и в района на Софийския университет и бул. „Цар Освободител“, тъй като трябва да се изградят контролно-пропускателни пунктове. "Призоваваме хората, които са с автомобили или прибират децата си, да използват бул. „Дондуков“ като алтернативен маршрут, както и районите около храм-паметника „Александър Невски“ и пространството между ул. „Гурко“ и бул. „Васил Левски“, където може да се изчаква. В самия периметър няма да бъдат допускани автомобили", предупреди той.

Към момента не се налагат сериозни промени в градския транспорт. "По ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“ движението ще продължи. Единствено автобусните линии по бул. „Цар Освободител“ са с временни промени. Организацията е направена и на място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението. При необходимост участъкът ще бъде затварян поетапно", подчерта Димитров, пише NOVA.

