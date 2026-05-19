Разкриха кой е убил мъжа на Витоша

Мъжът, намерен мъртъв на Витоша, е нападнат и убит от две мечки - малка и голяма. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, съобщиха от столичната полиция.

Експертите уточняват, че това показват следите по тялото на мъжа.

Приключила е аутопсията, в която консултация е направил и експерт по едър дивеч.

Данните за следите от дивите животни са дадени на разследващите от съдебния лекар и експерта-консултант, посочва БНТ.

Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.

Припомняме, че тялото на мъжа беше намерено в събота край хижа „Офелиите“ във Витоша. Той е бил облечен в туристически дрехи, а лицето му е било обезобразено.

Според свидетели мъжът се опитал да се защити от хищника с пръчка, след като бил нападнат от животното.

Мечките винаги са били сред обитателите на планината Витоша. До момента не бе регистриран случай на туристи, пострадали от този вид бозайници.

Мечките, обитаващи Витоша мигрират през Плана, стигат до Рила и обратно.

През 2024 г. в района около Витоша са забелязани около 20 мечки.

Експертът по мечките към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН Владимир Тодоров коментира по-рано пред bTV, че му възможността за среща с мечка във Витоша не е изключена, тъй като в планината живее популация от кафяви мечки. Според експертни оценки в района могат да се срещат между 10 и 15 животни.

