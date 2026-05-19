Отиде си обичан български актьор

Отиде си актьорът от Драматичен театър „Йордан Йовков" в Добрич Валентин Андреев - Рафе. Това съобщиха от театъра на страницата си в социалните мрежи.

„Днес завесата падна за последен път за един невероятен талант! Благодарим ти за всяка роля, за всеки смях и за всяка сълза! Благодарим ти за всяка раздадена частица от душата ти! Аплодисменти и светъл да е пътят ти към небесната сцена Рафе! Ще останеш завинаги в сърцата ни", написаха от културния институт, предаде БТА

Поклонението пред Валентин Андреев - Рафе ще се състои на 21 май от 12.00 часа във фоайето на главния вход на ДТ „Йордан Йовков".

