Актьори от Плевен дишат във врата на Бахаров и компания

Актьори от плевенския театър „Иван Радоев“ канят столичната публика на специална среща с шедьоври от българската лирика. Поетичният спектакъл „Обич за обич“ е на 28 май в НАТФИЗ.

Интимно преживяване, в което словото, музиката и тялото се срещат, за да говорят за най-човешкото – любовта. Ще прозвучат произведения на Иван Радоев, Евтим Евтимов, Борис Христов, Елисавета Багряна, Блага Димитрова, Христо Фотев, Иван Методиев, Петя Дубарова, Георги Константинов, Ани Илков, Екатерина Йосифова, Маргарита Петкова, Стефан Цанев, Иван Ланджев, Васил Балев, Стефан Иванов…

„Избрах тези стихове, защото те са на моите любими поети. По тях създадох драматургичната конструкция на спектакъла“, споделя режисьорът Йордан Славейков.

Действието се развива на летището в София – място на пристигания и заминавания, на срещи и раздели. Една жена идва да посрещне любимия си. Той не идва. Тя му звъни – той мълчи. Така започва историята. Докато чака, тя се потапя в света на летището, където среща други хора – в любовни диалози, в прегръдки и разминавания, в опити да останат заедно. Любовта е навсякъде – в движение, в очакване, в липса. На сцената ще видим Надя Дердерян, Адриан Филипов, Генадий Николов, Делян Илиев, Васил Витанов, Мариан Дулчев, Петьо Кръстев, Мария Йорданова, Йоана Кирчева, Мариета Калъпова, Милена Торосян и Нина Горановски. Сценографията и костюмите са на Ясмин Манделли.

Трупата на Плевен смело хвърля ръкавицата на хитовия формат „Поетите“, в който се изявяват някои от най-тиражираните звезди в арта - Владимир Пенев, Малин Кръстев, Юлиан Вергов, Теодора Духовникова, Захари Бахаров…

