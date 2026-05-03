Световен хит на Майкъл Фрейн в Сатирата

Сатиричният театър отново прави реверанс към Майкъл Фрейн, един от най-поставяните световни драматурзи – на 12 май е премиерата на прочутата му пиеса „Шум зад кулисите“. Режисьор е маестрото на комбинацията между зрелищния и интелектуалния хумор Андрей Аврамов. Преводът е на Боян Николаев, сценографията е на Теодора Лазарова, костюмите са на Илина Грозева, музиката е на Любомир Денев. В ролите са Силвия Лулчева, Маргарита Хлебарова, Матрин Желанков, Рада Кайрякова, Иван Панев, Георги Спасов, Петър Калчев, Мартин Каров, Божидар Мицев, Никол Георгиева.

„Зад кулисите на всеки театър винаги е безкрайно интересно. Тук се създават вълнуващите спектакли, тук се ражда магията на сценичното изкуство. Но това е и място за интриги, за съперничество и любовни афери. А когато задкулисните актьорски страсти се пренесат пред очите на публиката, пиеса и живот изригват в невероятен комичен хаос – забравени реплики, липсващи костюми, падащи декори, любовни перипетии. Всеки миг представлението е на ръба на провала. Най-интересното е, че накрая и зрителите и актьорите са доволни. „Шум зад кулисите“ е остроумен автошарж, създаден с любов към театъра и съпричастност към труда на актьорите.“, казва Андрей Аврамов.

Майкъл Фрейн пише пиесата през 1982 година и тя бързо се превръща в класика. Комедията е известна с тънката си сатира, провокативни обрати и динамичен сюжет. Фрейн е почитател на Чехов, което се отразява в начина, по който героите говорят едно, докато чувствата им подсказват нещо съвсем различни. Пиесата има и филмова адаптация от 1992 г., режисирана от Питър Богданович е с участието на Майкъл Кейн, Карол Бърнет, Кристофър Рийв, Джон Ритър, Николет Шеридан...

