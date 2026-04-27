Ясни са номинациите за Аскеер

На 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър „Българска армия“ фондация „Академия Аскеер“ ще връчи за 35-и път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.

Наградите „Аскеер“ са единствени по рода си театрални награди в България, при които отличията се дават „от артисти – за артисти“ и всяко от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър.

Единадесетте спектаклови категории на „Аскеер 2026“ включват представленията и техните творци с осъществена премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г.

Благодари се на експертите от Комисията по номинации в категория „Съвременна българска драматургия“, с председател проф. Камелия Николова и членове (по азбучен ред): Анита Ангелова, проф. Владимир Атанасов, Меглена Караламбова и проф. Ромео Попилиев.

Съвременна българска драматургия

Елена Телбис за „Слон в стаята“ – Театър 199 „Валентин Стойчев“;

Оля Стоянова за „Пукнатини“ – Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен;

Пресиян Кузов за „Ръкавица“ – Драматичен театър – Търговище.

Изгряваща звезда

Паола Маравиля за ролите ѝ на Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор М. Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете“) – Театрална работилница „Сфумато“ и на Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив;

Петар Андреев за ролята му на Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап – ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен;

Теодор Кисьов за ролите му на Патси в „Новата танцувална зала“ от Енда Уолш – Театър 199 и на Актьор в „Трябва и някакво действие, Хамлете“ – „Сфумато“.

Поддържаща женска роля

Мария Сотирова – Биргит Хофман в „Берлин, Берлин“ – Пловдив;

Радена Вълканова – в „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят…“ – Народен театър;

Станка Калчева – Катрин Санчес в „Албион“ – Младежки театър.

Поддържаща мъжка роля

Алексей Кожухаров – Ханс в „Берлин, Берлин“;

Божидар Йорданов – Гейбриъл в „Албион“;

Кирил Недков – Пол Уолтърс в „Албион“.

Сценография

Ванина Цандева – „Влюбеният дирижабъл“;

Елис Вели – „Албион“;

Никол Трендафилова – „Слугините“ и „Трейнспотинг“.

Костюмография

Мариета Голомехова – „Невидимо дете“;

Марина Райчинова – „Сън в лятна нощ“;

Мария Колева – „Влюбеният дирижабъл“.

Театрална музика

Антони Дончев – „Новата танцувална зала“;

Петя Диманова – „Сън в лятна нощ“;

Сашко Костов и Явор Карагитлиев – „Влюбеният дирижабъл“.

Водеща женска роля

Боряна Йовчева – Кейко Фурукура в „Жената-комбини“;

Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева – „Новата танцувална зала“;

Ирини Жамбонас – „Сън в зимна нощ“.

Водеща мъжка роля

Атанас Атанасов и Ивайло Христов – „Последната нощ на Сократ“;

Богдан Бухалов – „Трейнспотинг“;

Мариян Стефанов – „Бай Ганьо“.

Моноспектакъл

„Аз, която те обичам“ – с Дарин Ангелов;

„Викове от подземието“ – с Йордан Ръсин;

„Трима крале“ – с Явор Бахаров.

Режисура

Диана Добрева – „Влюбеният дирижабъл“;

Зафир Раджаб – „Албион“;

Крис Шарков – „Зимата на червените фенери“.

Най-добро представление

„Албион“;

„Влюбеният дирижабъл“;

„Последната нощ на Сократ“.

Тази година „Академия Аскеер“ удостоява с почетен „Аскеер“ сценографа Младен Младенов.

„Академия Аскеер“ удостоява с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство „Аскеер 2026“ актрисата Мария Стефанова.

