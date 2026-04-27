Ясни са номинациите за Аскеер

На 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър „Българска армия“ фондация „Академия Аскеер“ ще връчи за 35-и път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.
Наградите „Аскеер“ са единствени по рода си театрални награди в България, при които отличията се дават „от артисти – за артисти“ и всяко от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър.
Единадесетте спектаклови категории на „Аскеер 2026“ включват представленията и техните творци с осъществена премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г.
Благодари се на експертите от Комисията по номинации в категория „Съвременна българска драматургия“, с председател проф. Камелия Николова и членове (по азбучен ред): Анита Ангелова, проф. Владимир Атанасов, Меглена Караламбова и проф. Ромео Попилиев.
Съвременна българска драматургия
Елена Телбис за „Слон в стаята“ – Театър 199 „Валентин Стойчев“;
Оля Стоянова за „Пукнатини“ – Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен;
Пресиян Кузов за „Ръкавица“ – Драматичен театър – Търговище.
Изгряваща звезда
Паола Маравиля за ролите ѝ на Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор М. Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете“) – Театрална работилница „Сфумато“ и на Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив;
Петар Андреев за ролята му на Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап – ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен;
Теодор Кисьов за ролите му на Патси в „Новата танцувална зала“ от Енда Уолш – Театър 199 и на Актьор в „Трябва и някакво действие, Хамлете“ – „Сфумато“.
Поддържаща женска роля
Мария Сотирова – Биргит Хофман в „Берлин, Берлин“ – Пловдив;
Радена Вълканова – в „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят…“ – Народен театър;
Станка Калчева – Катрин Санчес в „Албион“ – Младежки театър.
Поддържаща мъжка роля
Алексей Кожухаров – Ханс в „Берлин, Берлин“;
Божидар Йорданов – Гейбриъл в „Албион“;
Кирил Недков – Пол Уолтърс в „Албион“.
Сценография
Ванина Цандева – „Влюбеният дирижабъл“;
Елис Вели – „Албион“;
Никол Трендафилова – „Слугините“ и „Трейнспотинг“.
Костюмография
Мариета Голомехова – „Невидимо дете“;
Марина Райчинова – „Сън в лятна нощ“;
Мария Колева – „Влюбеният дирижабъл“.
Театрална музика
Антони Дончев – „Новата танцувална зала“;
Петя Диманова – „Сън в лятна нощ“;
Сашко Костов и Явор Карагитлиев – „Влюбеният дирижабъл“.
Водеща женска роля
Боряна Йовчева – Кейко Фурукура в „Жената-комбини“;
Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева – „Новата танцувална зала“;
Ирини Жамбонас – „Сън в зимна нощ“.
Водеща мъжка роля
Атанас Атанасов и Ивайло Христов – „Последната нощ на Сократ“;
Богдан Бухалов – „Трейнспотинг“;
Мариян Стефанов – „Бай Ганьо“.
Моноспектакъл
„Аз, която те обичам“ – с Дарин Ангелов;
„Викове от подземието“ – с Йордан Ръсин;
„Трима крале“ – с Явор Бахаров.
Режисура
Диана Добрева – „Влюбеният дирижабъл“;
Зафир Раджаб – „Албион“;
Крис Шарков – „Зимата на червените фенери“.
Най-добро представление
„Албион“;
„Влюбеният дирижабъл“;
„Последната нощ на Сократ“.
Тази година „Академия Аскеер“ удостоява с почетен „Аскеер“ сценографа Младен Младенов.
„Академия Аскеер“ удостоява с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство „Аскеер 2026“ актрисата Мария Стефанова.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com