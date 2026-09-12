Всичко за Аскеер

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Последни новини Култура
"Аскеер" за Константин Илиев

"Аскеер" за Константин Илиев

Народният театър води с 9 номинации в надпреварата за националните отличия   "Аскеер"-ът за цялостен принос към родния театър тази година отива при...

12 април | 14:30
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"Аскеер" за Борис Луканов

"Аскеер" за Борис Луканов

Борис Луканов ще получи "Аскеер" за цялостно творчество на 24 май в Театъра на армията. Тогава е поредната церемония, на която военната трупа раздава...

05 април | 22:05
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Мастера Войник

Мастера Войник

Не съм алчен, но очаквам още от живота, казва Стефан Данаилов Стефан Данаилов още не е забравил да бъде "по-истински от свещ и от сълза", както се ка...

28 май | 20:30
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