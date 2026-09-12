Ясни са номинациите за Аскеер
Това са единствени по рода си театрални награди в България
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Това са единствени по рода си театрални награди в България
Албена Павлова и Йордан Ръсин са най-добрите актьори
В Театър „Българска армия“ Фондация „Академия Аскеер“ връчва своите награди за постижения в театралното изкуство
Церемонията по връчването ще се състои на 24 май
Наградите бяха връчени за 32-ри път в театър „Българска армия“
"Опашката" спечели статуетката за най-добър спектакъл
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Звездата от "Борат 2" ще съобщи името на победителя в категорията "Изгряваща звезда"
Журито изгледа 78 представления
Церемонията по награждаването ще се излъчи директно на 23 май по БНТ 1
Тя получава награда за посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда
Арт гилдията празнува 30 години от началото на наградите
Може би вече ще бъда само режисьор и няма да играя, казва притежателката на „Аскеери“ и „Икари“
Церемонията ще е в театър „Българска армия“ от 20.30 часа
Народният театър води с 9 номинации в надпреварата за националните отличия "Аскеер"-ът за цялостен принос към родния театър тази година отива при...
Александър Секулов получи "Аскеер" за драматургия за "Няма ток на електрическия стол"
Близо 50 филма от 16 страни се въртят от 28 май до 1 юни Носителят на "Аскеер" ще обяви старта на четвъртия фестивал за ново европейско кино от сцена...
Борис Луканов ще получи "Аскеер" за цялостно творчество на 24 май в Театъра на армията. Тогава е поредната церемония, на която военната трупа раздава...
Не съм алчен, но очаквам още от живота, казва Стефан Данаилов Стефан Данаилов още не е забравил да бъде "по-истински от свещ и от сълза", както се ка...
Стефан Данаилов разсмя и разплака Армията и България Бях бодряк и оптимист, вече започнах да се съмнявам, сподели големият актьор, който получи почет...