Тръмп с ново разкритие за решението на Путин за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „отличен разговор“ с Владимир Путин и смята, че руският президент иска да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според Тръмп възможност за сделка има, ако и украинският президент Володимир Зеленски е готов за нея.

Американският държавен глава посочи като една от основните пречки личната вражда между двамата лидери и не изключи нова двустранна среща с Путин.

Путин иска да сключи сделка

„Имахме отличен разговор. Той иска да сключи сделка. И ако Зеленски също иска да сключи сделка, това би било много добре“, заяви Тръмп пред журналисти.

Телефонният разговор с Путин се състоя във вторник, 8 септември, малко след поредния дипломатически тур на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата посетиха Москва и Киев и разговаряха последователно с Путин и Зеленски по предложения за възобновяване на преговорите и търсене на изход от войната.

От Кремъл определиха разговора между Тръмп и Путин като конструктивен. Руската страна също заяви, че се надява прекъснатите преговори с Украйна с американско посредничество да бъдат възобновени в близко бъдеще. Те са в застой от февруари, а между Москва и Киев продължават да съществуват сериозни различия, особено по въпроса за украинските територии.

Тези двамата се мразят

Попитан от журналист какво тогава забавя евентуалното споразумение, Тръмп посочи отношенията между Путин и Зеленски. „Проблемът е, че тези двама души се мразят. Мисля, че повече от всичко друго става дума именно за това - тези двама души се мразят“, каза американският президент.

Той обясни позицията си и през дългогодишния си опит в преговорите. „Аз разговарям с хора - това е, което правя. Цял живот се занимавам със сделки, а тези двамата просто са уморени да се бият“, заяви Тръмп.

Американският президент неведнъж е настоявал, че директните контакти и личните разговори между лидерите могат да помогнат за преодоляване на блокажа. Сегашното му изказване идва в момент, когато Вашингтон отново активизира дипломатическите усилия за връщане на Москва и Киев към масата за преговори.

Американците търсят нов път към преговори

Посещенията на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев са част от тази нова дипломатическа офанзива. След разговорите американската страна съобщи, че са обсъждани конкретни идеи за следващи стъпки, без засега да бъдат оповестени подробно предложенията.

Отделно Вашингтон разглежда възможности за ограничаване на ескалацията през зимния период, което би могло да създаде условия за по-широки мирни преговори. Зеленски потвърди, че американската страна работи по подобни варианти и че септември и октомври могат да бъдат използвани за нов дипломатически импулс.

Въпреки тези усилия бойните действия продължават, както и взаимните руски и украински въздушни удари. Основният нерешен въпрос остава как би изглеждало евентуалното териториално споразумение и при какви гаранции за сигурност Киев би приел прекратяване на войната.

Тръмп не изключи нова среща с Путин

Американският президент допусна и възможността да проведе двустранна среща с руския държавен глава. „Това може да се случи. Имахме добър разговор. Това може да се случи“, каза Тръмп.

Той не посочи конкретна дата или място и не даде знак, че подобна среща вече е договорена. Изявлението му обаче показва, че директният канал между Вашингтон и Москва остава отворен и може отново да бъде използван, ако дипломатическите контакти дадат достатъчно основание за среща на най-високо равнище.

Очаква се около 20 септември Зеленски също да разговаря с Тръмп, като сред темите ще бъдат дипломатическите усилия и американската военна подкрепа за Украйна.

Така новият телефонен разговор между Тръмп и Путин не носи непосредствен пробив, но дава още един знак, че Вашингтон се опитва да върне процеса от бойното поле към преговорите. А самият американски президент е категоричен в оценката си - според него Путин иска сделка, но за да има такава, готовност трябва да има и от украинската страна.