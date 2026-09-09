Свят

Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж

9-метров кратер се отвори след пороите

Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
09 сеп 26 | 19:29
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Холивудският актьор Никълъс Кейдж се оказа в центъра на необичайна природна драма, след като огромна дупка се отвори пред къща в Малибу, за която местните медии съобщават, че е негова.

Кратерът е с размери около 9 на 9 метра и се е образувал, след като част от алеята пред имота е пропаднала. Срутването идва след дни на проливни дъждове и високи вълни по крайбрежието на Южна Калифорния.

За щастие няма съобщения за пострадали.

Първоначално изглеждало, че щетите могат да бъдат отстранени сравнително бързо.

„Мислехме, че може да бъде поправено доста бързо“, разказал човек, цитиран от местни медии.

В ранните часове на вторник земята отново поддала, а пред къщата се появил огромният кратер. Пропадането погълнало голяма част от алеята, оставяйки в дупката парчета асфалт, бетон и строителни материали.

Пропадането предизвика и изтичане на газ

На мястото били извикани аварийни екипи, след като срутването причинило изтичане на газ. От SoCalGas по-късно потвърдили, че течът е обезопасен.

Около кратера са поставени предупредителни конуси, но природата продължава да напомня за присъствието си. Според AFP морските вълни се виждат как достигат до дупката и се оттичат обратно под конструкциите, които поддържат къщата.

Getty Images This aerial view shows a sinkhole on a street and driveway of a seaside home affected by large swells produced by Hurricane Marie in Malibu, California, on September 8, 2026. Hurricane Marie stayed well offshore of Southern California during Labor Day weekend but its large swells produced dangerous surf and rip currents, with waves reaching around 10 feet in some areas.

Пет къщи са обявени за опасни

Ситуацията е достатъчно сериозна, за да накара властите в Малибу да предприемат извънредни мерки.

Най-малко пет къщи на улицата са обявени за опасни за влизане, а жителите са предупредени, че достъпът на аварийни екипи е „сериозно ограничен“.

Властите предупреждават още, че районът може да стане непроходим, тъй като значителна част от пътя е пропаднала.

Причината за срутването се свързва с тежките метеорологични условия в Южна Калифорния. Предупреждение за крайбрежни наводнения е било издадено заради тропическата буря Мари, която преди това е била ураган. Макар да е останала край брега, системата е донесла обилни валежи и високи вълни в района.

Кейдж купува имота през 2024 г.

Никълъс Кейдж е придобил къщата през 2024 г., според публикация на The New York Times.

Актьорът е носител на „Оскар“ за „Да напуснеш Лас Вегас“ и е познат с филми като „Лице назаем“, „Кон Еър“, „Да изчезнеш за 60 секунди“, „Лунатици“, „Прасе“ и „Непоносимата тежест на огромния талант“.

Представители на Кейдж все още не са коментирали публично случилото се.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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