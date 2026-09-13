Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
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9-метров кратер се отвори след пороите
Огромна дупка зейна на път между селата Раздел и Маломирово в община Елхово, при отбивката за местност „Студено кладенче", предаде Дарик. Трапът, кой...
Огромна дупка, зейнала на паркинг в американския щат Мисисипи, погълна 14 коли. Клиентите на ресторант чули трясък от към паркинга. Излизайки навън з...