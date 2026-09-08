Как сляп мъж и кучето му се измъкнаха от 78-ия етаж на горящия Световен търговски център

Сградата се разтърсва. Почти 100 етажа под тях е Манхатън, а офисът започва да се накланя.

Майкъл Хингсън е сляп по рождение. На 11 септември 2001 г. той стои на вратата на офиса си в Северната кула на Световния търговски център, когато чува приглушен взрив.

„Вероятно се преместихме с около 20 фута“, спомня си той.

Колегата му Дейвид Франк се хваща за бюрото. Двамата си казват сбогом.

Причината е проста: мислят, че всеки момент могат да полетят от 78-ия етаж към улицата.

Под бюрото на Хингсън обаче спокойно спи неговият лабрадор Розел.

Никой от двамата още не знае, че кучето след броени минути ще се превърне в неговия най-важен водач.

„Трябва да излезем. Веднага“

Когато сградата постепенно се изправя, Франк изкрещява:

„О, Боже, Майк, има огън и дим над нас. Трябва да излезем оттук – веднага.“

В този момент двамата все още не разбират напълно мащаба на случващото се.

Самолет, отвлечен от терористи на „Ал Кайда“, се е врязал в Световния търговски център в 8:46 ч. местно време.

Хингсън се обажда на съпругата си Карън у дома в Ню Джърси и ѝ казва само, че е станало извънредно произшествие.

След като проверяват офиса и установяват, че няма други колеги, тримата – Хингсън, Франк и Розел – започват спускането. Пред тях има десетки етажи.

Розел не „води“. Тя направлява

Около 15 етажа над тях кулата вече е погълната от последствията от удара.

В стълбището става все по-тясно. Понякога Розел успява да върви до Хингсън и да го насочва около препятствията. Когато няма място, тя застава непосредствено пред него, а той се движи, държейки се за парапета.

„Кучетата не водят. Те направляват“, обяснява Хингсън. Докато слизат, той непрекъснато говори на Розел:

„Добро куче, Розел. Справяш се чудесно.“ Той знае защо го прави. „Знаех, че тя ще усети страха на всички останали, затова трябваше да ѝ покажа, че аз съм добре“, разказва той.

В стълбището започва паника

Около десет етажа по-надолу жена зад тях спира. „Не мога да дишам. Не мога да продължа“, казва тя.

Хингсън се връща, за да ѝ помогне. „Буквално имахме групова прегръдка там на стълбите“, спомня си той.

А Розел допринася по свой начин – с целувки. Когато стигат около 50-ия етаж, страхът завладява и Франк.

„Майк, ще умрем. Няма да се измъкнем“, казва той. Хингсън обаче не му позволява да се предаде.

„Стига, Дейвид. Ако Розел и аз можем да слезем по тези стълби, можеш и ти.“ Думите му успокояват Франк. Той започва да върви един етаж пред тях и да разказва на Хингсън какво вижда.

Така постепенно се превръща в още един ориентир за хората около тях.

„Всеки, който беше в обсега на гласа му, чуваше човек, който беше спокоен и съсредоточен“, разказва Хингсън. „Дейвид трябва да е бил една от основните сили, които не позволиха на хората в това стълбище да изпаднат в паника.“

Пожарникарите вървят нагоре

По пътя надолу тримата започват да се разминават с пожарникари, които се качват нагоре.

Хингсън изчислява, че са били около 50. Някои хора питат дали могат да помогнат.

Отговорът е един: „Вашата работа е да слезете и да излезете. Ние ще се справим с това, което се случва горе.“ 343 пожарникари от пожарната служба на Ню Йорк ще загинат при рухването на кулите.

„Бягайте! Ще се срути!“

Накрая Хингсън, Розел и Франк достигат до фоайето. Агент на ФБР ги насочва извън комплекса.

Но веднага след като пресичат „Бродуей“, полицай започва да крещи: „Махайте се оттук! Ще се срути!“

Южната кула, ударена от втория самолет, започва да рухва. Хингсън описва звука като комбинация между товарен влак и водопад. Всички се обръщат и побягват.

„Първата ми мисъл беше: Боже, не мога да повярвам, че ни изведе от една сграда, само за да се срути върху нас“, разказва той. И тогава чува вътрешен глас: „Не се тревожи за нещата, които не можеш да контролираш. Съсредоточи се върху това да бягаш с Розел, а останалото ще се подреди.“

Кучето отново знае накъде

На улицата Розел внезапно спира в горната част на стълбище. След това повежда Хингсън надолу – към подземна станция на метрото. Там тримата намират убежище. Когато полицай им казва, че вече е безопасно да излязат, те отново се връщат на улицата.

Но гледката е невъзможна за осмисляне. Южната кула вече я няма.

„Дейвид каза: „О, Боже, Майк, виждам само стълбове дим, стотици фута високи. Няма я“, спомня си Хингсън.

Около десет минути по-късно рухва и Северната кула – сградата, от която те току-що са успели да се измъкнат. Тримата се свиват и чакат шумът да стихне.

Когато всичко утихва, Франк поглежда наоколо. „О, Боже, Майк, вече няма Световен търговски център. Няма го.“

За Розел всичко вече е приключило

По-късно същия ден Хингсън най-накрая се прибира у дома в Ню Джърси.

Розел, удивително невъзмутима след преживяното, намира любимата си играчка и започва да си играе.

„За нея всичко беше приключило. Нищо вече не я заплашваше. Тя беше добре“, казва Хингсън.

През 2002 г. Розел получава наградата Award for Canine Excellence в категорията за служебни кучета.

Тя умира през юни 2011 г. на 14-годишна възраст.

Историята, която остана след 11 септември

След атентатите Хингсън се премества в Калифорния и започва работа за организацията Guide Dogs for the Blind. Постепенно намира начин да говори за преживяното пред публика, като превръща историята си в урок за доверието, екипната работа и контрола над страха.

През 2011 г. излиза мемоарът му Thunder Dog, който става бестселър на „Ню Йорк Таймс“. През 2024 г. публикува и новата си книга Live Like a Guide Dog.

Днес Хингсън живее във Викторвил, Калифорния, с деветото си куче водач – Аламо.

Когато се връща към онзи ден преди 25 години, той не говори за геройство. Говори за контрол.

„Не се тревожете за това, което не можете да контролирате. Съсредоточете се върху нещата, които можете.“

А след това добавя нещо, което звучи като най-точното обобщение на преживяното от него и Розел:

„Ако позволим да бъдем заслепени от страха, само ще направим живота си по-труден.“