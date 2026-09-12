Как сляп мъж и кучето му се измъкнаха от 78-ия етаж на горящия Световен търговски център
На 11 септември 2001 г. Майкъл Хингсън и лабрадорката Розел преминават десетки етажи през задимено стълбище, докато около тях хората изпадат в паника
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На 11 септември 2001 г. Майкъл Хингсън и лабрадорката Розел преминават десетки етажи през задимено стълбище, докато около тях хората изпадат в паника
Куче водач се хвърли пред автобус, за да предпази незрящата си стопанка. Случката се развива в Брустър, щата Ню Йорк. Фиго, Голдън ретривър, и Одри С...
София. Представители на министерства, общинска администрация, фирми, банки, неправителствени организации вечеряха в пълен мрак по покана на българскот...
София. Първото у нас куче асистент на човек в инвалидна количка, което ще му помага в ежедневието,обучава фондация „Очи на четири лапи". Това съобщи п...
София. И кучето водач Дар ще става депутат. Кандидатът за парламента е подкрепен от своите съмишленици Белослава, Ива Дойчинова, Калин Вельов, Вики Те...