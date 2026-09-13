Чистачът, който имал едниствения ключ от Северната кула
Уилям Родригес губи над 200 приятели и колеги, а спомените за миризмите, виковете и хората в асансьорите не го напускат
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Уилям Родригес губи над 200 приятели и колеги, а спомените за миризмите, виковете и хората в асансьорите не го напускат
На 11 септември 2001 г. Майкъл Хингсън и лабрадорката Розел преминават десетки етажи през задимено стълбище, докато около тях хората изпадат в паника
Ню Йорк. Завършиха новия Световен търговски център - най-високата сграда в САЩ и според някои в цялото западно полукълбо. В петък работниците на строи...
Ню Йорк. Централната сграда на новия комплекс, в който ще се помещава Световният търговски център в Ню Йорк, се сдоби днес с проектирания шпил, с ко...