Президентска битка тресе ГЕРБ. Засилва се опозицията срещу Борисов

Сериозен вътрешен спор разтърси ГЕРБ броени дни преди крайния срок за регистрация за президентските избори. В партията вече ясно се очертават два лагера - единият настоява незабавно да бъде издигнат собствен кандидат, а другият предупреждава, че подобен ход ще разцепи десния вот след появата на кандидатурата на Андрей Гюров. Най-острият публичен глас на първата група е Делян Добрев, който директно обвини партията в слабост и нерешителност. Окончателната дума отново остава за Бойко Борисов.

Добрев поиска ГЕРБ да спре да чака

Делян Добрев излезе открито срещу продължаващото мълчание около президентската номинация. Той настоя ГЕРБ да участва със свой човек, а не да чака развитието на чужди кандидатури или да търси формула за подкрепа отвън.

„Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!“, написа Добрев във Фейсбук.

Позицията му не е моментна реакция. Още на Националното събрание на ГЕРБ той настоя партията да има собствен претендент и посочи три възможни имена - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. Според него всеки от тях би могъл да влезе в реална битка и да постигне по-силен резултат от Гюров.

Така Добрев на практика постави въпроса ребром - партия, която претендира да бъде водеща политическа сила, може ли да си позволи да остане без собствен кандидат за най-високия държавен пост.

В парламентарната група се оформиха два лагера

Спорът вече не е само публичен. Според информации от последните дни депутатите на ГЕРБ са провели продължителен разговор с Борисов, на който ясно са се сблъскали две противоположни тези.

Едната група настоява, че отказът от собствен кандидат ще бъде политическа капитулация. Според тези депутати ГЕРБ има достатъчно силни фигури и структури, за да участва самостоятелно, а партията не бива да влиза в президентската кампания като наблюдател.

Другият лагер гледа на сметката по различен начин. Аргументът му е, че след издигането на Андрей Гюров още една кандидатура в десния политически спектър може да разпръсне гласовете и да превърне кампанията в тежък вътрешен сблъсък. Точно тази теза засега изглежда по-близка до начина, по който Борисов обмисля ситуацията.

ПП-ДБ не са ни братя!

Тъкмо тук Добрев влиза в най-остър спор със съпартийците си, които говорят за опасност от „братоубийствена война“ вдясно.

Неговият отговор е недвусмислен: „Не може да има „братоубийствена“ война, ако не воюваш с брат си. ПП-ДБ не са ни братя, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова.“

Зад тази реплика стои и много по-големият въпрос за бъдещата политическа линия на ГЕРБ. Едната посока е партията отново ясно да се отдели от ПП-ДБ и да търси собствена идентичност и собствен кандидат. Другата е да се избегне сблъсък, който може да отслаби целия десен спектър още на първия тур.

Именно затова президентската номинация постепенно се превръща в спор не просто за едно име, а за това накъде ще върви ГЕРБ след изборите.

Подписи тръгнаха по структурите

Натискът върху ръководството вече идва и от страната. Според публикации местни структури са започнали да събират необходимите подписи за регистрацията на ГЕРБ за президентския вот. Същата информация беше потвърдена и от други медии, позоваващи се на участници в разговорите в парламентарната група.

Това е важен знак, защото показва, че част от партийния апарат не желае да чака до последния момент. На практика структурите се подготвят така, че ако Борисов даде зелена светлина, партията да може да се регистрира без допълнително губене на време.

Но окончателно решение след продължителните разговори не е било постигнато.

Борисов не иска „решен мач“

Самият Борисов вече даде знак, че няма намерение да хвърли партията в кампания само за да отчете участие. На Националното събрание той заяви, че ГЕРБ трябва да влиза в избори, за да бъде първа, а не просто да преследва място на балотаж.

Това обяснява и неговото колебание. Ако прецени, че собствен кандидат няма реален шанс за победа, Борисов може да предпочете друга тактика.

Сред обсъжданите сценарии според публикациите са ГЕРБ изобщо да не издига собствен претендент или ръководството да остави симпатизантите да гласуват по съвест. В същото време силният натиск от структурите и депутатите прави подобно решение далеч по-трудно.

Решението вече не може да се отлага

Времето за маневри рязко намалява. ЦИК приема заявленията за регистрация на партии и коалиции до 17 часа на 9 септември. Президентските избори са насрочени за 25 октомври.

Така ГЕРБ влиза в решаващите часове преди избора си с две ясно оформени позиции.

Делян Добрев и привържениците на самостоятелното участие настояват, че най-голямата партия не може да се крие от битката и че отказът от кандидат ще изглежда като слабост. Срещу тях стои лагерът, който вижда риск ГЕРБ да разцепи десния вот и да влезе в тежка битка без гаранция за победа.