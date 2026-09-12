Как сляп мъж и кучето му се измъкнаха от 78-ия етаж на горящия Световен търговски център
На 11 септември 2001 г. Майкъл Хингсън и лабрадорката Розел преминават десетки етажи през задимено стълбище, докато около тях хората изпадат в паника
Следете всички новини, анализи и коментари за Лабрадор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 11 септември 2001 г. Майкъл Хингсън и лабрадорката Розел преминават десетки етажи през задимено стълбище, докато около тях хората изпадат в паника
Кучето носи кошница с храна по домовете на изолиралите заради коронавируса
Нагло убийство на домашно куче от породата лабрадор голдън ретрийвър във Варна взриви социалните мрежи. 45-годишен мъж застреля домашно куче със закон...
Сакраменто. Специални подразделения от лабрадори ще спасяват земеделието в Калифорния от най-големите в света охлюви - ахатина. Властите вече са събра...